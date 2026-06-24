Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Ντενίσα Μπαράνκοβα

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του αθλητισμού μετά τον τραγικό θάνατο της Σλοβάκας Ολυμπιονίκη τοξοβόλου Ντενίσα Μπαράνκοβα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μπρατισλάβα σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πετρζάλκα της πρωτεύουσας της Σλοβακίας, όταν ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια βγήκε από τον δρόμο, παρασύροντας δύο πεζούς που βρίσκονταν σε παρακείμενο χώρο πρασίνου.

Η Μπαράνκοβα μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπρατισλάβας, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Από το δυστύχημα τραυματίστηκε επίσης ένα κορίτσι 11 ετών.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η Σλοβακική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, η οποία σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της νεαρής αθλήτριας: «Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη λάβαμε τη συγκλονιστική είδηση ότι η Ντενίσα Ούρμπαν Μπαράνκοβα πέθανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε ηλικία 24 ετών, πέφτοντας θύμα τραγικών συνθηκών».

Η Ντενίσα Μπαράνκοβα θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της παγκόσμιας τοξοβολίας. Εκπροσώπησε τη Σλοβακία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και του Παρισιού το 2024, ενώ το 2025 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες (World Games).

Η Διεθνής Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA) αποχαιρέτησε την Μπαράνκοβα κάνοντας λόγο για μία αθλήτρια που ενσάρκωνε την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της στους Αγώνες του 2025 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Η Ντενίσα ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της τοξοβολίας. Δύο φορές Ολυμπιονίκης και περήφανη εκπρόσωπος της Σλοβακίας, ενσάρκωνε το πνεύμα των Παγκόσμιων Αγώνων: την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση. Το χρυσό της μετάλλιο στην Τσενγκντού τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή καθαρής λάμψης, την οποία γιόρτασε μαζί της ολόκληρη η οικογένεια των Παγκόσμιων Αγώνων, και θα παραμείνει για πάντα μέρος της κληρονομιάς των TWG 2025», έγραψε χαρακτηριστικά η IWGA.

Η Μπαράνκοβα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Βλαντίμιρ Χούρμπαν Τζούνιορ, καθώς και τους οικείους της, οι οποίοι θρηνούν την πρόωρη απώλειά της.