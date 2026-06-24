Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια διαρκείας των θυρών 3 έως 7

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ενημέρωση για τα εισιτήρια διαρκείας των θυρών 3 έως 7.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης προς τον Ερασιτέχνη που αντιστοιχούν σε ισάριθμες θέσεις στις θύρες 3-7, εξαντλήθηκαν.

Μόνο όσοι έχουν ήδη προβεί σε αγορά κάρτας μέλους και κουπονιού οικονομικής ενίσχυσης προς τον Ερασιτέχνη για τις θύρες 3 -7, έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για τις συγκεκριμένες θύρες, στις θέσεις που έχουν απομείνει.

Όσοι έχουν προχωρήσει στην αγορά κάρτας μέλους και κουπονιού οικονομικής ενίσχυσης προς τον Ερασιτέχνη μπορούν να προβούν στην αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, απενεργοποιούνται τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης και χάνεται το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας στις θύρες 3-7».