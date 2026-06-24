Παρελθόν από τον Ολυμπιακό η Φαν Ντεν Ντόμπελστιν

Η Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν δεν θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του Ολυμπιακού τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η 24χρονη Ολλανδή τερματοφύλακας είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Champions League, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα στον μεγάλο τελικό του Final Four στη Μάλτα, όπου με τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπριτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν. Η Μπριτ συνέδεσε το όνομά της με μία από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου μας. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, δεν κατέκτησε απλώς τέσσερις τίτλους, αγάπησε τον Θρύλο και αγαπήθηκε από όλους.

Η παρουσία της κάτω από τα δοκάρια συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση όλων των στόχων της ομάδας μας. Champions League, πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup!

Ιδιαίτερα στον τελικό του Champions League, η Μπριτ έγραψε το δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Με τρεις σπουδαίες αποκρούσεις πέναλτι, «υπέγραψε» μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης και συνέβαλε στην επιστροφή της ομάδα μας στην κορυφή της Ευρώπης.

Μπριτ, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου.

Ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα το «σπίτι» σου. Εις το επανιδείν!»