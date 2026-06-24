Trafficking: 881 θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα το 2025 - Τα 108 παιδιά

881 νέες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων καταγράφηκαν στη χώρα μας το 2025, εκ των οποίων 773 αφορούσαν ενήλικες και 108 παιδιά.

Παρουσιάζοντας τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι το trafficking εξελίσσεται διαρκώς, με αυξημένες περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού σε εγκληματικές δραστηριότητες και άλλων μορφών καταναγκασμού.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί «μία από τις βαρύτερες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που πλήττει όχι μόνο τα θύματα εκμετάλλευσης αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των θυμάτων, τονίζοντας ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους». Όπως ανέφερε, το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής πολιτικής κατά του trafficking, καθώς διασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και την άμεση πρόσβασή τους σε προστασία, αρωγή και δικαιοσύνη.

Παρουσιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι οι νέες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ανήλθαν το 2025 σε 881, εκ των οποίων 773 αφορούσαν ενήλικες και 108 παιδιά. Τα στοιχεία αυτά, όπως ανέφερε, καταδεικνύουν ότι το trafficking εξελίσσεται διαρκώς, με αυξημένες περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού σε εγκληματικές δραστηριότητες και άλλων μορφών καταναγκασμού.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε επίσης τα μέλη της Υποεπιτροπής για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την ενσωμάτωση της νέας Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στο εθνικό δίκαιο. Όπως σημείωσε, η σχετική Ομάδα Εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το προσεχές διάστημα αναμένεται η κατάθεση του σχεδίου νόμου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, την αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των σχετικών εγκλημάτων.

Κλείνοντας την ενημέρωσή του, ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει έγκαιρα τα θύματα, να τα προστατεύει αποτελεσματικά και να τους δίνει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαρκή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Πηγή: cnn.gr