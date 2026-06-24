Μακάριος Λαζαρίδης: «Δεν υπάρχει καμία δική μου παράνομη πράξη»

Με σαφείς απαντήσεις και τεκμηριωμένα στοιχεία από το βήμα της Βουλής, ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και τέως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, απάντησε στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται καμία παράνομη πράξη εκ μέρους του και ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά διοικητικό σφάλμα της υπηρεσίας.

Αναφερόμενος στην παραίτησή του από την Κυβέρνηση, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «επρόκειτο για μια πολιτική πράξη ευθύνης, προκειμένου να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε σκιά στη λειτουργία της κυβέρνησης, και όχι για παραδοχή ενοχής ή αποδοχή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας».

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, υπογράμμισε ότι:

• Δεν υφίσταται κανένα πλαστό πτυχίο, ψευδές δικαιολογητικό ή παραπλάνηση της διοίκησης.

• Η ίδια η διοίκηση του Υπουργείου, έχοντας στη διάθεσή της τον πλήρη υπηρεσιακό του φάκελο, τον είχε κατατάξει στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πριν από το 2007. Το επίμαχο σφάλμα προέκυψε κατά τη σύνταξη μεταγενέστερης πράξης πρόσληψης από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία τον ενέταξε στην κατηγορία του «Ειδικού Επιστήμονα».

• Οι μισθολογικές καταστάσεις αποδεικνύουν ότι δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ περισσότερο από όσα δικαιούταν βάσει της νόμιμης υπηρεσιακής του κατάταξης.

Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία κατατέθηκαν στα πρακτικά της Βουλής.

«Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης. Δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει παράνομη πράξη που να αποδίδεται σε μένα», υπογράμμισε.

Ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι τα πραγματικά περιστατικά αποκλείουν οποιονδήποτε ισχυρισμό περί δόλου ή εξαπάτησης της διοίκησης, καθώς όλα τα στοιχεία που αφορούσαν τα προσόντα και την υπηρεσιακή του κατάσταση ήταν εξαρχής γνωστά και καταγεγραμμένα στον υπηρεσιακό του φάκελο.

«Πώς θα μπορούσα να παραπλανήσω τη διοίκηση για στοιχεία τα οποία η ίδια γνώριζε και διατηρούσε στον υπηρεσιακό μου φάκελο; Πώς μπορεί να γίνει λόγος για εξαπάτηση όταν τα πραγματικά προσόντα μου ήταν εξαρχής γνωστά και καταγεγραμμένα», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί οικονομικού οφέλους, επισημαίνοντας ότι οι αποδοχές του δεν υπερέβησαν ποτέ εκείνες που αντιστοιχούσαν στη νόμιμη υπηρεσιακή του κατάταξη.

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι επιχειρήθηκε η μετατροπή ενός διοικητικού ζητήματος σε πολιτικό σκάνδαλο χωρίς πραγματικά στοιχεία.

«Δεν είχαν σκάνδαλο και προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα. Δεν είχαν αποδείξεις και επιχείρησαν να τις υποκαταστήσουν με κραυγές. Δεν είχαν γεγονότα και προσπάθησαν να τα αντικαταστήσουν με λάσπη. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν όχι μόνο εμένα αλλά και την οικογένειά μου, πιστεύοντας ότι η προσωπική επίθεση μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική επιχειρηματολογία», επισήμανε.

Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι στη Δημοκρατία η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όχι όμως η διαστρέβλωση των γεγονότων και η ηθική εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Όπως σημείωσε, «η αλήθεια δεν διαμορφώνεται από τις κραυγές ούτε από τους τίτλους. Διαμορφώνεται από τα γεγονότα. Και τα γεγονότα, αργά ή γρήγορα, αποκαθιστούν πάντα την αλήθεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε:

«Απευθύνθηκα σήμερα πρωτίστως στους πολίτες της Καβάλας, στους ανθρώπους που με γνωρίζουν, που γνωρίζουν τη διαδρομή μου, που γνωρίζουν την παρουσία μου στον τόπο μας. Σε αυτούς λογοδοτώ. Σε αυτούς οφείλω να μιλώ καθαρά. Και σε αυτούς λέω: συνεχίζω όρθιος, καθαρός και αποφασισμένος».

Με ανάρτησή του στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης τόνισε:

«Απευθύνθηκα σήμερα πρωτίστως στους πολίτες της Καβάλας, στους ανθρώπους που με γνωρίζουν, που γνωρίζουν τη διαδρομή μου, που γνωρίζουν την παρουσία μου στον τόπο μας. Σε αυτούς λογοδοτώ. Σε αυτούς οφείλω να μιλώ καθαρά. Και σε αυτούς λέω: συνεχίζω όρθιος, καθαρός και αποφασισμένος.

Μετά την ομιλία μου στη Βουλή, ένα πράγμα είναι πλέον ξεκάθαρο:

Όλο το αφήγημα που στήθηκε εναντίον μου κατέρρευσε.

Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο.

Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό.

Δεν υπάρχει παράνομο οικονομικό όφελος.

Δεν υπάρχει καμία δική μου παράνομη πράξη.

Κι όμως, επί ημέρες ακούσαμε κατηγορίες, συκοφαντίες και βεβαιότητες από όσους είχαν ήδη αποφασίσει την ενοχή μου πριν δουν τα πραγματικά στοιχεία.

Η αλήθεια είναι ότι ένα διοικητικό σφάλμα σχεδόν είκοσι ετών επιχειρήθηκε να μετατραπεί σε πολιτικό σκάνδαλο.

Στη Βουλή απάντησα με γεγονότα. Όχι με κραυγές. Όχι με λάσπη.

Γιατί στη Δημοκρατία δεν αρκεί να κατηγορείς. Οφείλεις και να αποδεικνύεις.

Τα γεγονότα έδωσαν την απάντηση. Και τα γεγονότα δεν διαψεύδονται».

Πηγή: newsit.gr