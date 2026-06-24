Μουντιάλ 2026: Τα 28 γκολ που...ήρθαν από τον πάγκο, η πρώτη...αλλαγή και η μπάλα πριν το 1970

Οι μεγάλες και κομβικές αλλαγές που ήρθαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το ποδόσφαιρο πριν το 1970.

Έως 1970 δεν γίνονταν αλλαγές στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένδεκα εναντίον 11 για 90 λεπτά (ή και περισσότερο), χωρίς επιλογη για αλλαγές. Αν κάποιος τραυματιζόταν, η ομάδα συνέχιζε με 10.

Κάτι που απέχει πολύ από τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι τώρα, όπου οι ομάδες μπορούν να κάνουν έως και πέντε αλλαγές ανά παιχνίδι, ή ακόμα και επτά αν ο αγώνας πάει στην παράταση και αν ένας παίκτης έχει αποχωρήσει μετά από διάσειση.

Μέχρι τώρα, όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, έχουν σημειωθεί 28 γκολ από αναπληρωματικούς μετά από 48 αγώνες, με μόνο δύο Παγκόσμια Κύπελλα να έχουν "δει" περισσότερα γκολ από παίκτες που έρχονται από τον πάγκο.



Οι περισσότεροι θα περίμεναν ότι οι αναπληρωματικοί θα είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι ομάδες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πέντε αλλαγές κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Τριάντα γκολ σημειώθηκαν από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια, δύο γκολ λιγότερα από αυτά που σημειώθηκαν από τους αναπληρωματικούς στη Βραζιλία το 2014. Το πιο διάσημο γκολ που σημειώθηκε από αναπληρωματικό κατά τη διάρκεια του τουρνουά του 2014 ήταν, φυσικά, το νικητήριο γκολ στον τελικό. Ο Γερμανός Μάριο Γκέτσε μπήκε στην μάχη στο 88ο λεπτό, πριν νικήσει τον τερματοφύλακα της Αργεντινής Σέρχιο Ρομέρο στην παράταση. Αυτά τα 32 γκολ το 2014 σημειώθηκαν σε 64 αγώνες με ρυθμό 0,50 γκολ από αλλαγές ανά αγώνα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από αυτόν τον ρυθμό (0,58 ανά αγώνα).



Το 1970, η FIFA επέτρεψε τελικά στις ομάδες να κάνουν δύο αλλαγές κατά τη διάρκεια αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη αλλαγή στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε στο εμβληματικό Estadio Azteca, το οποίο φιλοξενεί επίσης αγώνες το 2026.

Καθώς το Μεξικό έπαιζε με τη Σοβιετική Ένωση, ο Σοβιετικός προπονητής Γκαβριήλ Κατσαλίν έφερε τον Ανατόλι Πουζάχ στη θέση του Βίκτορ Σερεμπριάνικοφ στο ημίχρονο. Η αλλαγή είχε πολύ μικρή επίδραση και το παιχνίδι τελείωσε 0-0.

Αυτό συνέβη για πολλές από τις αλλαγές το 1970, με μόνο πέντε γκολ να σημειώνονται από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Ιγνάσιο Μπασαγκούρεν του Μεξικού ήταν ο πρώτος αναπληρωματικός που σκόραρε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, εναντίον του Ελ Σαλβαδόρ στις 7 Ιουνίου 1970.

Ωστόσο, οι προπονητές προσαρμόστηκαν με την πάροδο του χρόνου και αξιοποίησαν πιο αποτελεσματικά τις ενισχύσεις τους, με 20 γκολ να προέρχονται από τον πάγκο μέχρι το 1990.