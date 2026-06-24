Δωρεάν καλοκαιρινός έλεγχος από τη Suzuki

Η SUZUKI συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υποστήριξη των κατόχων των οχημάτων της, όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα της αλλά και μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών After Sales.

Με γνώμονα τη διαρκή φροντίδα όσων εμπιστεύονται τη μάρκα και την έμπρακτη υποστήριξη των αναγκών τους σε κάθε διαδρομή, ο Όμιλος Σφακιανάκη υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Drive 'N Smile, προσφέροντας δωρεάν καλοκαιρινό τεχνικό έλεγχο και σημαντικά προνόμια συντήρησης σε όλους τους κατόχους αυτοκινήτων SUZUKI.

Η πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η SUZUKI στους πελάτες της, όπως το πρόγραμμα 10ετούς εγγύησης

SUZUKI Care+, το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και την αξία των οχημάτων της μάρκας.

Δωρεάν τεχνικός έλεγχος αυτοκινήτου έως 31 Αυγούστου 2026

Έως και τις 31 Αυγούστου 2026, όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων SUZUKI, ανεξαρτήτως μοντέλου ή ηλικίας οχήματος, μπορούν να επισκεφθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο

Επισκευαστών SUZUKI και να επωφεληθούν από έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο 13 σημείων, που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι πελάτες λαμβάνουν αναλυτική αναφορά με τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς και προτάσεις για τυχόν απαιτούμενες εργασίες ή

προληπτικές παρεμβάσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αξιοπιστίας και της συνεχούς λειτουργίας του οχήματος.

Έλεγχος αυτοκινήτου SUZUKI: Τι περιλαμβάνει

Ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έλεγχο των υγρών λειτουργίας, του συστήματος ψύξης, των φρένων, της ανάρτησης, της μπαταρίας, του

κλιματισμού, των ελαστικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων, καλύπτοντας τα βασικά σημεία που συμβάλλουν στην ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μετακινήσεων.

Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων SUZUKI θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από επιπλέον προνόμια:

● Απολύμανση και έλεγχο συστήματος κλιματισμού (A/C) με 30€

● 20% έκπτωση στο φίλτρο καμπίνας SUZUKI

● 20% έκπτωση στα γνήσια αξεσουάρ SUZUKI

● 20% έκπτωση στα είδη SUZUKI Lifestyle

● 20% έκπτωση στο κιτ έκτακτης ανάγκης SUZUKI

Με το πρόγραμμα Drive 'N Smile 2026, η SUZUKI υπενθυμίζει ότι η φροντίδα ενός αυτοκινήτου δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή της αγοράς του, αλλά συνεχίζεται

καθημερινά μέσα από υπηρεσίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την οδηγική απόλαυση.