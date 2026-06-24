Η αξιόπιστη ενδεκάδα του Μαρόκου, έτοιμος ο Νεϊμάρ στην Βραζιλία

Στο Μαϊάμι Γκάρντενς και στην Ατλάντα ολοκληρώνεται ο 3ος όμιλος του Μουντιάλ, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο - Αϊτή και Σκωτία - Βραζιλία. Η Αϊτή είναι μία από τις πέντε ομάδες που έχουν αποκλειστεί έπειτα από το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών της φάσης των ομίλων.

Οι 8/11 τελευταίοι αγώνες του Μαρόκου έληξαν με Under και παραμένει αήττητο σε 31 ματς (23-8-0).

Μετά από την 4η θέση στο περασμένο Μουντιάλ, το Μαρόκο διαγράφει θετική πορεία και στην τρέχουσα διοργάνωση, έχοντας πάρει το 1-1 από τη Βραζιλία και νικήσει 1-0 τη Σκωτία. Ο Μοχάμεντ Ουαμπί κατέβασε την ίδια ενδεκάδα και στα δύο παιχνίδια, με τον Σαϊμπαρί της Αϊντχόφεν να βρίσκει δίχτυα σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Στο αρχικό σχήμα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο αμυντικός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, Χακίμι, και ο κυπελλούχος Ευρώπης με την Κρίσταλ Πάλας, Ριάντ. Η Αϊτή είχε κάποιες καλές στιγμές απέναντι στη Βραζιλία, δεν κατάφερε ωστόσο να αντισταθεί στην ποιότητα του συνόλου του Αντσελότι και ηττήθηκε με 3-0. Είναι ανάμεσα στις 4 ομάδες που δεν έχουν σκοράρει ακόμα και αυτό θα επιδιώξει να κάνει τώρα, είτε με τον παίκτη που αγωνίστηκε στη Ρίζεσπορ δανεικός από την ΑΕΚ, Πιερό, είτε με τον Ίσιντορ της Σάντερλαντ. Η νίκη του Μαρόκου είναι πολύ πιθανή, αλλά, δύσκολα θα δούμε μεγάλο σκορ στο παιχνίδι.

Με τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα κατέβασε την ομάδα του ο Στιβ Κλαρκ στο ματς με το Μαρόκο συγκριτικά με το 1-0 επί της Αϊτής: τον αμυντικό της Έβερτον Πάτερσον, τον μέσο της Μπόρνμουθ Κρίστι και τον χαφ της Σέλτικ Τίρνεϊ. Όμως η Σκωτία δεν κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, παρά το ότι είχε όλον τον χρόνο μπροστά της για να αντιδράσει στο γκολ που δέχτηκε στο 2ο λεπτό. Ήταν η 4η ήττα στα 13 τελευταία παιχνίδια της (8 νίκες, 1 ισοπαλία). Η Βραζιλία επιβλήθηκε δίκαια με 3-0 της Αϊτής και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Ο Νεϊμάρ δεν αγωνίστηκε ούτε τώρα, ακολουθεί ωστόσο το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ίσως χρησιμοποιηθεί από τον Ιταλό προπονητή. Ο Ραφίνια, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 40’ λόγω τραυματισμού στο ματς με την Αϊτή, χάνει σίγουρα το αποψινό παιχνίδι. «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αναρρώσω και να επιστρέψω», ανέφερε ο 29χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα παραμείνει στην αποστολή ανεξαρτήτως της εξέλιξης του μυικού προβλήματος που αντιμετωπίζει στον δεξιό μηρό.

Η Σκωτία δεν έχει νικήσει ποτέ τη Βραζιλία (4 ήττες, 1 ισοπαλία), η οποία δέχτηκε γκολ στους 13/18 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η νίκη της «σελεσάο» με γκολ/γκολ στο ματς συνθέτουν ένα καλοπληρωμένο combo.

150. ΜΑΡΟΚΟ - ΑΪΤΗ 1&U 2,5 3,30

151. ΣΚΩΤΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2&G 3,40