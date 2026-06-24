Σοκ στην Ολλανδία και έντονες αντιδράσεις: Παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία

Για πρώτη φορά, ένα παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία, βάσει νόμου του 2024 που το επιτρέπει, με την υπόθεση να έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Η Ολλανδία νομιμοποίησε την εκούσια ευθανασία το 2002 και την επέκτεινε σε παιδιά κάτω των 12 ετών, σε τελικό στάδιο ασθένειας, το 2024, καθιστώντας την την πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει αυτή την επιλογή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου, όταν η υπουργός Υγείας Σόφι Χέρμανς παρουσίασε μια ετήσια έκθεση της επιτροπής που εξετάζει όλες τις αμβλώσεις σε προχωρημένο στάδιο και τους ιατρικά υποβοηθούμενους θανάτους παιδιών.

Στην επιστολή προς το ολλανδικό κοινοβούλιο, η Χέρμανς αποκάλυψε ότι ένα παιδί πέθανε από ευθανασία στα τέλη του 2025 λόγω σοβαρής και ανίατης ασθένειας.

Στην αναφορά ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκαν προσωπικά στοιχεία για το παιδί ή την ιατρική του κατάσταση.

Netherlands euthanizes child under 12 in first case since major law change https://t.co/NY22YKYxyN pic.twitter.com/UnwB4wH9Ma — New York Post (@nypost) June 24, 2026

Τώρα, η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα για να διασφαλιστεί ότι οι γιατροί ακολούθησαν τα αυστηρά νομικά πρωτόκολλα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις ευθανασίας, ειδικά στα παιδιά.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο που ισχύει για όλες τις υποθέσεις ευθανασίας, ο θάνατος του παιδιού έχει παραπεμφθεί στην εισαγγελία για να διαπιστωθεί εάν οι γιατροί συμμορφώθηκαν με την αυστηρή νόμιμη διαδικασία. Η επιτροπή φέρεται να μίλησε με τον εμπλεκόμενο γιατρό και θα κοινοποιήσει τα ευρήματά της στις αρχές στο επόμενο διάστημα.

Όταν η ανακούφιση του πόνου δεν είναι δυνατή

Όταν ο νόμος τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια, αναμενόταν ότι δεν θα αφορούσε περισσότερες από πέντε υποθέσεις ετησίως.

Το πρόγραμμα προορίζεται για παιδιά που αναμένεται να πεθάνουν στο άμεσο μέλλον και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανακουφιστεί επαρκώς ο πόνος τους.

Συχνά έχουν συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου, των πνευμόνων ή της καρδιάς ή μεταβολικές ασθένειες.

Στο παρελθόν, μπορούσε να χορηγηθεί μόνο παρηγορητική φροντίδα ή μπορούσε να ληφθεί απόφαση να σταματήσει να δίνεται στα παιδιά φαγητό και ποτό και να τα αφήσει να «πεθάνουν» με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να διαρκέσει εβδομάδες.

Ο νόμος πέρασε με πολλές δυσκολίες και αντιρρήσεις από πολιτικούς και γιατρούς, επειδή αφορά παιδιά που δεν έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν μόνα τους αποφάσεις.

Την τελική κρίση για τις πράξει των γιατρών που προχωρούν σε ευθανασία ανηλίκων κάτω των 12 ετών την έχει η Εισαγγελία, και όχι η σχετική επιτροπή αναθεώρησης.

Τι ισχύει για την ευθανασία ανηλίκων στην Ολλανδία



Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα παιδί κάτω των 12 ετών θανατώνεται με ευθανασία από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος, πριν από δύο χρόνια.

Η ευθανασία είναι νόμιμη επιλογή άν το παιδί είναι «ανίατα άρρωστο και υποφέρει αφόρητα χωρίς προοπτική βελτίωσης».

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός και οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να τερματίσουν τη ζωή του παιδιού.

«Αυτή η απόφαση λαμβάνεται πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς και, ει δυνατόν, και με το παιδί», αναφέρει η ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία , οι ανήλικοι μπορούν να ζητήσουν ευθανασία από την ηλικία των 12 ετών, εφόσον είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τι είναι καλύτερο για αυτούς.

Τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων.

Για τους ανηλίκους που είναι 16 ή 17 ετών, οι γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει να συμβουλεύονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά η συγκατάθεσή τους δεν απαιτείται.

Πηγή: iefimerida.gr