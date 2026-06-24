Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη Βίρτους ο Χάκετ

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα, ο Αμερικανός άσος θα είναι και τη νέα σεζόν στη Βίρτους, με τον Χάκετ να δηλώνει: «Για μένα και την οικογένειά μου, η Μπολόνια και η Βίρτους σημαίνουν τόσα πολλά και είμαι χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω το ταξίδι μου εδώ, ένα μέρος που πάντα με καλωσόριζε με ανοιχτές αγκάλες.
Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και επίσης να υποστηρίζω όλους τους συμπαίκτες μου, για να βοηθήσω τη Βίρτους να φτάσει σε νέα ύψη, μαζί με τους οπαδούς μας».
Ο Αμερικανός άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε στην Euroleague 3,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.
𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐇𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐓.— Virtus Bologna (@VirtusBo) June 24, 2026
Another chapter.
Ancora insieme per un’altra stagione ⚪️⚫️ pic.twitter.com/WRy9ULNXD8