Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη Βίρτους ο Χάκετ

Ο Ντάνιελ Χάκετ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια για ακόμα έναν χρόνο.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα, ο Αμερικανός άσος θα είναι και τη νέα σεζόν στη Βίρτους, με τον Χάκετ να δηλώνει: «Για μένα και την οικογένειά μου, η Μπολόνια και η Βίρτους σημαίνουν τόσα πολλά και είμαι χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω το ταξίδι μου εδώ, ένα μέρος που πάντα με καλωσόριζε με ανοιχτές αγκάλες.

Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και επίσης να υποστηρίζω όλους τους συμπαίκτες μου, για να βοηθήσω τη Βίρτους να φτάσει σε νέα ύψη, μαζί με τους οπαδούς μας».

Ο Αμερικανός άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε στην Euroleague 3,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.