Τέλος οι περιορισμοί για την εθνική του Ιράν από τις ΗΠΑ-Τι ισχύει από εδώ και πέρα (pic)

«Ύφεση» στην ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τους Αμερικανούς να χαλαρώνουν τα μέτρα που είχαν βάλει στους Ασιάτες στην αρχή του Μουντιάλ του 2026.

Με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχει καταλαγιάσει, αλλαγές υπάρχουν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί που είχαν βάλει οι Αμερικανοί στους Ασιάτες «χαλαρώνουν», επιτρέποντας στην ομάδα τους να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που θα δίνει τα παιχνίδια της για δύο μέρες.

Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τον επερχόμενο αγώνα του Ιράν με την Αίγυπτο για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

The US has eased its restrictions on Iran’s World Cup squad by allowing them to travel into the country two days before their match against Egypt.



Iran have complained bitterly about their “oppressive” and “unequal” treatment at the tournament. So here's how the conditions have… pic.twitter.com/aqxI5SQ3oy — Telegraph Football (@TeleFootball) June 24, 2026

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