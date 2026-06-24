Δημοσκόπηση Real Polls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερος ο Τσίπρας - Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη στη δημοσκόπηση της Real Polls, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όμως να ακολουθεί για πρώτη φορά με μονοψήφια διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ πέφτει στην τέταρτη θέση, αφήνοντας την τρίτη στο κόμμα Καρυστιανού.

Η δημοσκόπηση που έγινε για το Protagon εμφανίζει τη διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο στο 6,9%.

Η ΝΔ φτάνει στο 25,8% με μία υποχώρηση περίπου δύο μονάδων 27,5% της έρευνας του Μαΐου. Στη δεύτερη θέση, με αύξηση των ποσοστών της στο 18,2% (από 14,1% τον Μάιο) παγιώνεται η ΕΛ.Α.Σ., ενώ τρίτη είναι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 9,4%, έχοντας ωστόσο χάσει 2 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση (11,4%). Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8,9%, με μια οριακή αύξηση των ποσοστών του από τον περασμένο μήνα (8,6%), παραμένει όμως στην τέταρτη θέση.

H Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνταντοπούλου αποδυναμώνεται αισθητά και βρίσκεται λίγο κάτω από το όριο του 3%, που εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή.

Η κατάταξη των κομμάτων δεν αλλάζει και στην εκτίμηση ψήφου, όπου η ΝΔ φτάνει το 28,3%, ενώ το κόμμα Τσίπρα καταγράφει ποσοστό 21,4% περνώντας για πρώτη φορά το όριο των 20 μονάδων.

Παράλληλα το 46,8% των ψηφοφόρων ζητάει πολιτική αλλαγή, ενώ ένα 31,8% ζητάει σταθερότητα και συνέχεια και ένα 16,6% ρήξη με το πολιτικό σύστημα.

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως εμφανίζεται ως ο πιθανότερος στις προβλέψεις του εκλογικού σώματος για τη δεύτερη θέση, καθώς το 31,9% πιστεύει ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές και το 18,8% το ΠΑΣΟΚ, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» περιορίζεται στο 6,3%.

Πηγή: cnn.gr