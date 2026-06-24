Δημοσκόπηση Real Polls: Πρώτη η ΝΔ, με μονοψήφια διαφορά δεύτερος ο Τσίπρας - Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η δημοσκόπηση που έγινε για το Protagon εμφανίζει τη διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο στο 6,9%.
Η ΝΔ φτάνει στο 25,8% με μία υποχώρηση περίπου δύο μονάδων 27,5% της έρευνας του Μαΐου. Στη δεύτερη θέση, με αύξηση των ποσοστών της στο 18,2% (από 14,1% τον Μάιο) παγιώνεται η ΕΛ.Α.Σ., ενώ τρίτη είναι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 9,4%, έχοντας ωστόσο χάσει 2 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση (11,4%). Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8,9%, με μια οριακή αύξηση των ποσοστών του από τον περασμένο μήνα (8,6%), παραμένει όμως στην τέταρτη θέση.
H Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνταντοπούλου αποδυναμώνεται αισθητά και βρίσκεται λίγο κάτω από το όριο του 3%, που εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή.
Η κατάταξη των κομμάτων δεν αλλάζει και στην εκτίμηση ψήφου, όπου η ΝΔ φτάνει το 28,3%, ενώ το κόμμα Τσίπρα καταγράφει ποσοστό 21,4% περνώντας για πρώτη φορά το όριο των 20 μονάδων.
Παράλληλα το 46,8% των ψηφοφόρων ζητάει πολιτική αλλαγή, ενώ ένα 31,8% ζητάει σταθερότητα και συνέχεια και ένα 16,6% ρήξη με το πολιτικό σύστημα.
Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως εμφανίζεται ως ο πιθανότερος στις προβλέψεις του εκλογικού σώματος για τη δεύτερη θέση, καθώς το 31,9% πιστεύει ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές και το 18,8% το ΠΑΣΟΚ, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» περιορίζεται στο 6,3%.
Πηγή: cnn.gr