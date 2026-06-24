ΑΕΚ: Στη Ρωσία γράφουν ότι η ΤΣΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ

Το όνομα του Ντμίτρι Μπαρίνοφ έχει επανέλθει στο προσκήνιο για την ΑΕΚ και στη Ρωσία υπάρχουν πλέον καθημερινές αναφορές για το μέλλον του παίκτη.

Σημερινό δημοσίευμα μάλιστα τονίζει πως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει εντοπίσει τον πιθανό αντικαταστάτη του Ντμίτρι Μπαρίνοφ σε περίπτωση που ο τελευταίος αποχωρήσει. Πρόκειται για τον 23χρονο Σεργκέι Μπάμπκιν της Κρίλια Σοβέτοφ. Επιπλέον, αυτό που λέγεται από τα ρωσικά media είναι πως επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ.

Εμείς να σημειώσουμε-υπενθυμίσουμε το εξής. Ο 29χρονος διεθνής Ρώσος μέσος, τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει άριστα καθώς τον είχε παίκτη στη Λοκομοτίβ Μόσχας, δεδομένα αρέσει και αγωνιστικά έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ΑΕΚ για την ενίσχυση στον άξονα. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ μέχρι το 2029 και με δεδομένο πως ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αγοράσει από τη Ρωσία, καθώς δεν μπορούν να μεταφερθούν κεφάλαια από την Αθήνα στη Μόσχα, δεν μπορεί να προχωρήσει η περίπτωση του εκτός αν μείνει ελεύθερος με κάποιον τρόπο.

Η ΑΕΚ προφανώς εξετάζει και άλλες λύσεις για τον άξονα εκεί όπου θα πάει χαφ διαφοράς που θα μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιξαν φέτος Μαρίν και Πινέδα και θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, θα είναι δηλαδή ένα 6αρο-8άρι με καλά τεχνικά στοιχεία.

Όσο για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ θυμίζουμε πως πέρυσι σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε επτά ασίστ σε 39 αγώνες πρωταθλήματος στη Ρωσία. Εντάχθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον Ιανουάριο του 2026 από την Λοκομοτίβ έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ.