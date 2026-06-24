Αβραμόπουλος: Ενόχληση στο Μαξίμου για τη συνέντευξη μετά το ένταλμα για το Qatargate και το «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά»

Δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης (24.06.2026) ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος για το Qatargate, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή του φακέλου των βελγικών αρχών και του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το Qatargate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους όσα του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τα «μπούρδες» και δηλώνοντας ότι «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Η αποστροφή αυτή, σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, δεν πέρασε απαρατήρητη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκτιμάται ότι ο τόνος της παρέμβασης δεν βοήθησε την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση δεν υιοθετεί την ουσία των αιτιάσεων που διατυπώνονται από τις βελγικές αρχές, ούτε προεξοφλεί την εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι όταν οι αρχές καλούν έναν πολίτη, ακόμη περισσότερο ένα δημόσιο πρόσωπο, αυτός οφείλει να ανταποκρίνεται.

Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο Open, το πρωί της Τετάρτης (24.06.2026), απέφυγε να «αδειάσει» τον Δημήτρη Αβραμόπουλο επί της ουσίας, αλλά έθεσε καθαρά το ζήτημα της θεσμικής συμπεριφοράς. «Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους», ανέφερε με νόημα, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν είναι δική του δουλειά ούτε να καταδικάσει ούτε να αθωώσει τον πρώην επίτροπο.

Ο «κερατάς»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η ενόχληση εστιάζεται κυρίως στη φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η αναφορά ότι δεν θα απολογηθεί «σε κανέναν κερατά» θεωρήθηκε αχρείαστη, ιδίως σε μια υπόθεση με ευρωπαϊκή και δικαστική διάσταση, η οποία απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και χαμηλότερους τόνους.

Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ο πρώην επίτροπος δίνει ουσιαστικές εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν. Ωστόσο, σημειώνουν ότι η επιθετική ρητορική δεν διευκολύνει την εικόνα του, σε μια στιγμή που ο φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια του ίδιου και των νομικών του παραστατών.

Κόντρα και για τους χειρισμούς της ΕΛ.ΑΣ.

Η πρωινή συνέντευξη του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, πάντως, άνοιξε και δεύτερο μέτωπο. Αυτή τη φορά με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι το ένταλμα είχε παραμείνει για ημέρες «στο συρτάρι» του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ., οι απαντήσεις ήταν αιχμηρές. Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ότι οι ελληνικές αρχές ενήργησαν όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν.

Το ερώτημα της μη εμφάνισης

Κρίσιμο σημείο της υπόθεσης παραμένει το γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν παρουσιάστηκε ενώπιον των βελγικών αρχών, όταν εκλήθη για εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι υπήρξε έγγραφη απάντηση από την πλευρά του, ωστόσο δεν υπήρξε φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες.

Αυτό το σημείο είναι και εκείνο στο οποίο η κυβέρνηση εμφανίζεται πιο επιφυλακτική ως προς την υπεράσπιση των χειρισμών του. Η γραμμή του Μαξίμου είναι σαφής: η θεσμική ανταπόκριση στις δικαστικές αρχές δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.

«Ισχνός» ο φάκελος Αβραμόπουλου

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που έχουν γνώση της υπόθεσης, ο φάκελος των βελγικών αρχών θεωρείται «ισχνός», καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν περιλαμβάνει κατηγορητήριο σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο υλικό περιγράφονται επαφές και κοινωνικές συναντήσεις που ερμηνεύονται ως ενδείξεις αθέμιτης επιρροής για το ζήτημα της βίζας του Κατάρ.

Ο πρώην επίτροπος επιμένει ότι όλες οι ενέργειές του ήταν νόμιμες και εντός του πλαισίου της άδειας που είχε λάβει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη Fight Impunity. Την ίδια ώρα, μαζί με τους νομικούς του συμβούλους προετοιμάζεται να αμφισβητήσει επί της ουσίας το βελγικό αίτημα.

Πάντως, στο πολιτικό επίπεδο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν προεξοφλούν αποφάσεις για το πολιτικό μέλλον του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς –όπως επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος– αυτές τις λαμβάνει μόνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα κατέστησε σαφές ότι η ενόχληση στο Μαξίμου δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο της υπόθεσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να τη διαχειριστεί δημόσια.

Πηγή: newsit.gr