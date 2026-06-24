Χάποελ Ιερουσαλήμ: Νέο τριετές συμβόλαιο για τον Χάρπερ

Ο Τζάρεντ Χάρπερ ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο.

Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει να είναι ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα ως το 2029. Οι δύο πλευρές είχαν ήδη ενεργό συμβόλαιο για την περίοδο 2026-27 με οψιόν ανανέωσης, όμως η νέα συμφωνία «κλειδώνει» τον παίκτη για ακόμα τρία χρόνια και έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χάρπερ μετακόμισε στην Ιερουσαλήμ το καλοκαίρι του 2024 και έκτοτε έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο μοναδικός παίκτης στα χρονικά του EuroCup με δύο συνεχόμενα βραβεία MVP, οδηγώντας μάλιστα τη Χάποελ μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης και τις δύο σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, αφού αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης με 19.5 πόντους ανά αγώνα και πέμπτος πασέρ με 5.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

«Ανυπομονώ για την ερχόμενη σεζόν και τα επόμενα τρία χρόνια. Υπόσχομαι να συνεχίσω να τα δίνω όλα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και να ζήσουμε περισσότερες αξέχαστες στιγμές» ήταν μερικά από τα λόγια του Χάρπερ.