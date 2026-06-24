Ηλιόπουλος-Ριμπάλτα-Νίκολιτς δουλεύουν για να εμφανίσουν μια ΑΕΚ βελτιωμένη, καλύτερη και πιο ισχυρή 

Αν υπάρχουν δυο λέξεις που μπορούν να αναδείξουν το συστατικό της επιτυχίας για την ΑΕΚ είναι δουλειά και προγραμματισμός.

Πάνω εκεί πάτησαν πέρυσι Μάριος Ηλιόπουλος, Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς και κατάφεραν να οδηγήσουν την ομάδα στην επιτυχία, σε μια πολύ απαιτητική σεζόν που ξεκίνησε 24 Ιουλίου με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Μπερ Σεβά και ολοκληρώθηκε στις 17 Μαΐου με το τελευταίο ματς των πλέι-οφ απέναντι στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε όλο αυτό το διάστημα η Ένωση έδωσε 53 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και οφείλουμε να παραδεχτούμε πως ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για κάθε πρόκληση εμφανίζοντας με την πάροδο του χρόνου μια σταθερότητα και μια βελτίωση που την έφερε πανάξια στην κορυφή της Super League και μια ανάσα από τους τέσσερις του UEFA Conference League.

Η συνταγή και φέτος θα είναι ακριβώς η ίδια παρ' ότι οι συνθήκες θα είναι διαφοροποιημένες. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στα πλέι-οφ του Champions League δίνοντας το πρώτο της παιχνίδι 18-19 Αυγούστου και όχι στις 24 Ιουλίου όπως πέρυσι ενώ η προετοιμασία της θα ξεκινήσει στην Ολλανδία 6 Ιουλίου και όχι 23 Ιουνίου. Επίσης για να μπει στη League Phase του CL που αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση θα χρειαστεί να ξεπεράσει έναν αντίπαλο και όχι τρεις, με έξι παιχνίδια σε έξι συνεχόμενες Πέμπτες όπως έκανε πέρυσι. Οι αλλαγές είναι μεγάλες στον προγραμματισμό. Και μπορεί οι συνθήκες να μοιάζουν πιο ευνοϊκές, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως οι απαιτήσεις από κάθε άποψη, ανεβαίνουν κατακόρυφα.

«Όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν. Αν φέτος ξεκινήσαμε από θέση αουτσάιντερ, αντικειμενικά ως η τέταρτη ομάδα στην κατάταξη, την οποία κανείς δεν περίμενε στην κορυφή, τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή.

Ξέρω από εμπειρία ότι η σεζόν μετά από κατακτήσεις τίτλων είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη».

Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς περιγράφουν αυτό ακριβώς και επιβεβαιώνουν το πόσο συνειδητοποιημένοι στην ΑΕΚ για τις δυσκολίες της νέας σεζόν. Γι' αυτόν τον λόγο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου, ο προπονητής και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, ουσιαστικά δεν έχουν σταματήσει να δουλεύουν λεπτό όλο αυτό το διάστημα καθώς στοχεύουν να παρουσιάσουν μια ΑΕΚ βελτιωμένη, καλύτερη και πιο ισχυρή συγκριτικά με την περασμένη σεζόν.

Για τους ανθρώπους της ΑΕΚ αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσεις στην επιτυχία και να διατηρηθείς στην κορυφή. Είναι δεδομένο και φαίνεται και από την πρώτη μεταγραφή του Ζούμπκοφ πως η ΑΕΚ χτυπά στοχευμένα στο μεταγραφικό παζάρι από το πάνω-πάνω ράφι και οι προσθήκες του χαφ και του στόπερ που θα ακολουθήσουν θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον διεθνή Ουκρανό μεσοεπιθετικό.

Την ίδια ώρα, ανεξάρτητα με την ενίσχυση που προφανώς δεν θα κλείσει με τις τρεις αυτές κινήσεις αλλά θα υπάρξουν και συμπληρωματικές προσθήκες, ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας δουλεύει με τους συνεργάτες του πράγματα που θα θελήσει να περάσει στο γκρουπ το προσεχές διάστημα στην Ολλανδία. Όπως είδαμε και πέρυσι, η ΑΕΚ με την πάροδο του χρόνου εμφάνιζε στο γήπεδο διαφορετικούς τακτικούς σχηματισμούς, διαφορετικούς αυτοματισμούς και διαφορά τρικ στη διάρκεια των αγώνων που την έκαναν απρόβλεπτη και σχεδόν αδύνατο για κάθε αντίπαλο να τη διαβάσει, την ώρα μάλιστα που ο ανταγωνισμός επέμενε σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ποδοσφαίρου. Ο Νίκολιτς δεδομένα τη νέα σεζόν θα παρουσιάσει νέα πράγματα πάνω στην τακτική χωρίς προφανώς να πειράξει τις βασικές του αρχές και αυτή την ταυτότητα που έχει προσδώσει στην ΑΕΚ σχεδόν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.