Τέλος ο Μπάνγκο από τη Φενέρμπαχτσε

Παρελθόν αποτελεί από τη Φενέρμπαχτσε ο Τζίλσον Μπάνγκο, όπως ενημέρωσε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο γνωστός Σέρβος μάνατζερ ανακοίνωσε πως ο Μπάνγκο είναι πλέον ελεύθερος στην αγορά και πως αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε τέσσερις εβδομάδες, καθώς ολοκληρώνει την αποθεραπεία του από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το περασμένο καλοκαίρι στο AfroBasket.

Ο 27χρονος Ανγκολέζος σέντερ δεν πρόλαβε να καταγράψει φέτος καμία συμμετοχή με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας λόγω του τραυματισμού του. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε μόλις σε 10 παιχνίδια της EuroLeague έχοντας περιορισμένο ρόλο, καθώς ενσωματώθηκε στη Φενέρ στα μέσα της σεζόν προερχόμενος από τη Σαραγόσα.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα ο Μπάνγκο είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας 13,4 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.