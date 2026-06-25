Λάρισα: Ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης μετέδιδε ζωντανά στο facebook

Η Λάρισα παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα ένα πρωτοφανές περιστατικό, όταν ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας να το κάψει.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά στα social media όσα συνέβαιναν, καταγράφοντας κάθε λεπτό της δραματικής υπόθεσης.

Στο βίντεο που έρχεται στο φως από τη Λάρισα, ο 50χρονος φαίνεται να κρατά ένα τσεκούρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ η όμηρος, εμφανώς φοβισμένη, ακολουθεί τις εντολές του και μετακινείται μέσα στο σπίτι και στο μπαλκόνι. Οι εικόνες αποτυπώνουν την αγωνία της γυναίκας, η οποία προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη, γνωρίζοντας ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Το onlarissa.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας, απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης να κρατά τσεκούρι και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό μπροστά στη γυναίκα του έχοντας αφαιρέσει τον ήχο για ευνόητους λόγους.

Έξω από το σπίτι είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, με διαπραγματευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για πολλές ώρες οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, μιλώντας συνεχώς με τον δράστη και προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν, ώστε να μην προχωρήσει σε κάποια ακραία ενέργεια.

Στις συνομιλίες που καταγράφηκαν, οι διαπραγματευτές επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την προσωπική γνωριμία που φαίνεται πως είχαν μαζί του. Του μιλούσαν με ήρεμο τρόπο, τον διαβεβαίωναν ότι κανείς δεν θα επιχειρούσε να τον αιφνιδιάσει και, σε μια προσπάθεια να εκτονώσουν την ένταση, του πρότειναν ακόμη και να καθίσουν μαζί για έναν καφέ. Εκείνος, ωστόσο, επέμενε ότι ήθελε να δει συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν αδικήσει τον ίδιο στις αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατόπιν δικού του αιτήματος πραγματοποιήθηκε ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό. Παρ’ όλα αυτά, ο 50χρονος δεν άλλαξε αμέσως στάση και συνέχισε να απειλεί ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, κρατώντας σε αγωνία τόσο τη γυναίκα όσο και τους αστυνομικούς που παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Καθοριστική, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού που τον γνώριζε προσωπικά εδώ και χρόνια και κατάφερε να τον πείσει να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και να βγει από το σπίτι χωρίς να πραγματοποιήσει τις απειλές του.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, όπου η υπόθεση πήρε αναβολή για την επόμενη ημέρα. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η πρώην σύζυγός του ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της τις εφιαλτικές ώρες που έζησε.

Πηγή: newsit.gr, onlarissa.gr