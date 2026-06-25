Αποχαιρέτισε τη Βαλένθια ο Μοντέρο και ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό (vid)

O Zαν Μοντέρο αποχαιρέτισε τη Βαλένθια, αφού από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός άσος κατά τη διάρκεια της φιέστας της ισπανικής ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μίλησε στον κόσμο της Βαλένθια και τους ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρησή του.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου», ανέφερε ο Ζαν Μοντέρο στην ομιλία του προς τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.