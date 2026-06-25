ΠΑΟΚ: Ενσωματώθηκαν οι διεθνείς - Σε φουλ ρυθμούς η προετοιμασία (vids)

Ημέρα... διεθνών στον ΠΑΟΚ, με τους Ζίβκοβιτς, Ζαφείρη και Γκουγκεσασβίλι να κάνουν την πρώτη τους προπόνηση τη φετινή σεζόν.

Διπλή προπόνηση είχε το σημερινό (25/6) μενού στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες του Αλέσιο Λίσι, με την ασπρόμαυρη προετοιμασία να διεξάγεται με αμείωτο ρυθμό.

Το πρωινό πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης, passing game και οικογενειακό διπλό. Το απογευματινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική μέσα από ειδικές ασκήσεις και οικογενειακό διπλό.

Στο μέτωπο των τραυματιών, Οι Θυμιάνης , Καμαρά και Μιχαηλίδης ακολούθησαν δικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Θεραπευτική αγωγή ακολουθεί και ο Σόλα Σορετίρε, στο πλαίσιο της αποκατάστασής του από τον τραυματισμό που υπέστη την περσινή σεζόν.

Αύριο (26/6) υπάρχει πρωϊνή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ, ενώ το Σάββατο ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας, πριν το απαραίτητο ρεπό της Κυριακής. Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος τη Δευτέρα (29/6) αναχωρεί για την Ολλανδία.