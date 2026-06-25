«Κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Στρεφέτσα η Πάρμα»

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ η Πάρμα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Πάρμα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον και από την Τορίνο.



Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ως δανεικός στην Πάρμα, πραγματοποιώντας 14 εμφανίσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ στη Serie A,.

Αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας συνολικά 21 εμφανίσεις με 1 γκολ και 5 ασίστ με την ομάδα του Πειραιά, ενώ δεν έπεισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τις εμφανίσεις του.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο θέμα αυτό και το πιο πιθανό είναι να κλείσει θετικά η μεταγραφή του στην Πάρμα.