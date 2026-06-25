Ο Δημήτρης Αβραμοπουλος ζητά την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ζητά από τον Άρειο Πάγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Στην αίτηση που κατέθεσε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αμφισβητεί τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι στο δικαστικό έγγραφο του ανακριτή Βρυξελλών δεν προσδιορίζεται σαφώς ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται.

Επιπλέον ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πηγή: newsit.gr