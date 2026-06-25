Νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA η Στέφανι Φραπάρ

Η Γαλλίδα διεθνής διαιτητής Στέφανι Φραπάρ ορίστηκε υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαιτητών της UEFA, η 42χρονη Γαλλίδα θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη «στρατηγική ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ευρώπη», στον «ορισμό των διαιτητών» για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και στην «αξιολόγηση της απόδοσής» τους.

Η Επιτροπή Διαιτητών, της οποίας προεδρεύει ο Ιταλός Ρομπέρτο Ροσέτι, αριθμεί πλέον πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Φραπάρ, η οποία διαδέχεται την Τσέχα Νταγκμαρ Ντάμκοβα.

Διεθνής διαιτητής από το 2010, η Στεφανί Φραπάρ έχει διευθύνει περισσότερους από 100 αγώνες διοργανώσεων της UEFA. Το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε αγώνα της ανδρικής Ligue 1, στην αναμέτρηση μεταξύ της Αμιάν και Σρασμπούρ.

Η Φραπάρ κατέγραψε ακόμη μία σειρά ιστορικών πρωτιών, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε στο UEFA Super Cup το 2019, στο UEFA Champions League τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2022, στα τέλη του 2022 στο Κατάρ.