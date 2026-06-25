Σεισμικές δονήσεις στην Τσεχία μετά τον αποκλεισμό: Αποχωρεί ο Πάτρικ Σικ

Ο 30χρονος Τσέχος επιθετικός ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Εθνική Τσεχίας.

Τέλος εποχής για την Τσεχία, που απογοήτευσε με την παρουσία της στην τελική φάση του Μουντιάλ. Μετά την βαριά ήττα με 3-0, οι Τσέχοι πήραν τον δρόμο της επιστροφής για τη χώρα τους, με τον Πάτρικ Σικ να απασφαλίζει.

Ο 30χρονος σέντερ-φορ της Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά από 26 γκολ σε 56 αγώνες με το εθνόσημο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Εθνική απογοητευμένος από τον συνολικό τρόπο λειτουργίας: «Το τσεχικό ποδόσφαιρο είναι ικανό για πολύ περισσότερα από όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να αλλάξουμε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα», τόνισε ο Σικ και κατέληξε: «Δεν το λέω αυτό από θυμό ή απογοήτευση. Το λέω αυτό επειδή νοιάζομαι για το τσεχικό ποδόσφαιρο», ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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