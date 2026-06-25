Δόξα Λευκάδας: Συνεχίζει και την επόμενη σεζόν ο Σαχπατζίδης

Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την ανανέωση του Γιάννη Σαπχατζίδη και για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Σαχπατζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό μέλος του συλλόγου μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στα σαλόνια της GBL.



Ο Γιάννης, με την εμπειρία, την αγωνιστική του ποιότητα και την αδιαμφισβήτητη προσφορά του στη Δόξα Λευκάδας, αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής εξαιρετικής πορείας που οδήγησε την ομάδα μας στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.



Ως αρχηγός, έχει κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητικού επιτελείου και φιλάθλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.



Η παραμονή του στη Δόξα Λευκάδας ενισχύει ακόμη περισσότερο τον κορμό της ομάδας ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου, θέτοντας γερές βάσεις για τη δημιουργία ενός συνόλου που θα εκπροσωπήσει επάξια το νησί μας στην GBL.



Συνεχίζουμε μαζί, με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα, έτοιμοι για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».