Κι επίσημα στην Εφές ο Στραζέλ!

Παίκτη της Εφές κι επίσημα αποτελεί ο Μάθιου Στραζέλ για τα επόμενα 3 (2+1) χρόνια.

Η πρώτη μεταγραφή της τουρκικής ομάδας είναι γεγονός, με την Εφές να κάνει δικό της τον Στραζέλ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, και θα αντικαταστήσει τον Σέιν Λάρκιν, που όπως αποκάλυψε η «Magic Euroleague» θα μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γάλλος άσος ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 3,9 ασίστ μέσο όρο.