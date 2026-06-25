Κι επίσημα στην Εφές ο Στραζέλ!

Η πρώτη μεταγραφή της τουρκικής ομάδας είναι γεγονός, με την Εφές να κάνει δικό της τον Στραζέλ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, και θα αντικαταστήσει τον Σέιν Λάρκιν, που όπως αποκάλυψε η «Magic Euroleague» θα μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Γάλλος άσος ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 3,9 ασίστ μέσο όρο.
Son dört sezonu AS Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 25, 2026
👊 Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel’e hoş geldin diyoruz.
🤩 Welcome Matthew!#BenimYerimBurası pic.twitter.com/lP61Iqa9ne