Συνεχίζει τη μάχη με τον καρκίνο η Κρις Έβερτ

Η Κρις Έβερτ αποκάλυψε στα social media ότι ο καρκίνος επέστρεψε και θα πρέπει να αποσυρθεί για λίγο καιρό από το προσκήνιο.

«Πάντα πίστευα στην ανάγκη να είμαι ανοιχτή και ειλικρινής σχετικά με την πορεία της υγείας μου», ανέφερε η θρυλική Αμερικανίδα, πρώην Νο.1 του κόσμου και κάτοχος 18 major τίτλων. «Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού υποβλήθηκα σε αξονική τομογραφία και PET, έμαθα ότι ο καρκίνος των ωοθηκών μου έχει επιστρέψει. Έχω ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ως πρώτο βήμα στη θεραπεία και την ανάρρωσή μου και θα ξεκινήσω χημειοθεραπεία τις επόμενες εβδομάδες. Εξαιτίας αυτού, δεν θα παρακολουθήσω το Wimbledon φέτος και θα αποσυρθώ από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις τους επόμενους μήνες για να επικεντρωθώ στην υγεία μου. Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι αμείλικτος, αλλά θα παραμείνω αισιόδοξη και αποφασισμένη να συνεχίσω να δίνω αυτή τη μάχη. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ιατρική μου ομάδα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους όσους έχουν επικοινωνήσει με καλοσύνη και ενθάρρυνση. Ανυπομονώ να τους ξαναδώ όλους σύντομα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο (26/6) κυκλοφορεί στο Netfix το ντοκιμαντέρ "Chris & Martina: The Final Set", που εξερευνά το rivalry και τη φιλία της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και της Κρις Έβερτ, κάνοντας αναφορά και στην περιπέτεια της υγείας της σπουδαίας πρώην τενίστριας.