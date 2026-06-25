Νίκλας: «Να φέρουμε την Ελλάδα σε επίπεδο ακόμα και… Ολυμπιακών Αγώνων στο 3×3»

Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών και της Εθνικής Γυναικών στο 3×3, Θάνος Νίκλας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για τη δημιουργία της επαγγελματικής ΔΕΗ Team Athina, καθώς και για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας.

Αναλυτικά είπε:

Για το 3×3 στην Ελλάδα και το νέο εγχείρημα που γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΗ: «Το καλοκαίρι είναι για εμάς πολύ σημαντική περίοδος όσον αφορά τη σεζόν μας. Είμαστε full-season, καλοκαιρινοί. Συνήθως το καλοκαίρι οι διοργανώσεις είναι από τέλη Απρίλη μέχρι περίπου τέλη Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία τον τελευταίο χρόνο έχει αρχίσει να κάνει μια επένδυση όσον αφορά το 3×3 σε επίπεδο εθνικών ομάδων και, σε συνεργασία τώρα με την ΔΕΗ, που είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας, έχουμε δημιουργήσει την Team Αθήνα σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Σκοπός είναι να καταφέρουμε να κατέβουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα τουρνουά της FIBA, να μαζέψουμε πόντους και να βοηθήσουμε τη χώρα μας στη συλλογή βαθμών. Όλο αυτό βοηθάει στο μεγαλύτερο εγχείρημα να ανέβουμε σαν Ελλάδα στο ranking και να μπορέσουμε να φέρουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού, Παγκόσμιου και, γιατί όχι κάποια στιγμή και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων τη χώρα μας».

Για το αν είχαν σαν κριτήριο στην επιλογή των παικτών την εμπειρία στο 3×3: «Αυτός ήταν και ο στόχος μας και με την Ομοσπονδία αλλά και με τον συνεργάτη μου, τον προπονητή Θοδωρή Κοτσιαρίδα. Θέλαμε να απαρτιστούν οι ομάδες από πρόσωπα που έχουν ξανά παίξει το άθλημα, γιατί μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει στο 5×5. Είναι πολύ πιο αθλητικό, πολύ πιο έντονο, γρήγορο, οι εναλλαγές είναι πολύ πιο άμεσες, ο τρόπος σκέψης είναι πολύ διαφορετικός. Πολλοί μπορεί να σκέφτονται ότι είναι μια προσομοίωση του 5×5 αλλά σε ένα διαφορετικό γήπεδο, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Τα παιδιά που βρίσκονται στο ρόστερ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά για το πρώτο βήμα, που αυτήν τη στιγμή γίνεται, αλλά και για να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλα παιδιά πιο νέα στο 3×3. Έχουμε και στα αναπτυξιακά ομάδες U21 και είναι σημαντικό να μπορέσουν να δουν και αυτοί κάποιους πιο έμπειρους. Σίγουρα μάς βοηθάει και το ότι έχουν ξανά παίξει στο τουρνουά, γνωρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού και τους αρέσει. Όλα αυτά μαζί σίγουρα μάς βοηθούν ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε τους απαραίτητους πόντους και να “ανοίξουμε” όλη αυτήν τη γκάμα που αφορά το 3×3 στην Ελλάδα».

Για τους μελλοντικούς στόχους για την Ελλάδα και το 3×3: «Αυτήν τη στιγμή το σημαντικό για ‘μας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ελίτ αθλητές όσο περνούν τα χρόνια. Στο εξωτερικό η δυναμική του 3×3, καθώς έχει γίνει και Ολυμπιακό Άθλημα στις τελευταίες δύο Ολυμπιάδες, είναι τρομερά μεγάλη. Είμαστε μια χώρα μπασκετική, με παράδοση και πολλές επιτυχίες στο 5×5, οπότε το να λείπει η Ελλάδα από κάτι μπασκετικό είναι κρίμα. Σίγουρα για την Ομοσπονδία ήταν ένας προβληματισμός και ευτυχώς αυτήν τη στιγμή δημιουργήθηκε το πλάνο ώστε να καταφέρουμε να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε. Τα επόμενα βήματα και εκεί που στοχεύουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ αθλητων, κυρίως στο U23 και U21, που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν σε επαγγελματικές ομάδες. Όσο περισσότεροι επαγγελματίες αθλητες και αθλήτριες του μπάσκετ μπορέσουν να μπουν σε όλη αυτήν τη διαδικασία και καταλαβουν τον διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα μιλάμε για μπασκετ, οπότε τα κοινά χαρακτηριστικά είναι εκεί, αλλά τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά πρέπει να τις προπονήσεις και να παίξεις στα τουρνουά για να καταλάβεις πώς λειτουργούν. Εμάς ο στόχος αυτήν τη στιγμή είναι πως έχουμε κάνει το πρώτο βήμα και θέλουμε το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε ακόμη περισσότεροι με πιο ανταγωνιστικές ομάδες. Έχουμε ένα Πανευρωπαϊκό στη χώρα μας, το 2027, που δείχνει και τη διάθεση της Ομοσπονδίας προς όλη αυτήν την κατεύθυνση για την ανάπτυξη του αθλήματος».

Για τη διαφορά στο κοουτσάρισμα του 3×3 σε σχέση με το 5×5: «Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στο 3×3 δεν υπάρχει προπονητής την ώρα του παιχνιδιού. Δηλαδή, εκεί οι παίκτες πρέπει να έχουν προπονηθεί και να γνωρίζουν όλα αυτά που χρειάζεται για το παιχνίδι όντας έτοιμοι να τα διαχειριστούν μόνοι τους. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, του τουρνουά και του παιχνιδιού, υπάρχει ο κόουτς από την κερκίδα αλλά απαγορεύεται να συμμετάσχει και να δώσει οδηγίες. Αν το κάνει τιμωρείται αρχικά με παρατήρηση και τη δεύτερη φορά με τεχνική ποινή. Οπότε είναι μια μεγάλη διαφορά και χρειάζεται τις γνώσεις και την οξυδέρκεια των παικτών ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους τη ροή του παιχνιδιού. Άρα, αλλάζεις και σίγουρα την προσέγγιση ως προς τους αθλητές, γιατί πλέον δεν είναι μόνο παίκτες που εκτελούν αλλά και παίκτες που σκέφτονται. Άλλη διαφορά είναι το ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι μεγάλες προπονήσεις όπως στο 5×5 λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ένταση και ο χρόνος προπόνησης».

Για τα γήπεδα του 3×3: «Είναι ειδικά τα γήπεδα του 3×3. Υπάρχει ένας συνδυασμός indoor και outdoor, αλλά δεν είναι το κλασσικό μισό γήπεδο που πάμε να προπονηθούμε. Υπάρχουν ειδικά γήπεδα, με όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται να έχουν για την καλύτερη λειτουργία του αθλήματος».

Για το γεγονός πως πρέπει να ξεχωρίσει η κουλτούρα του «fan» στο 3×3 που ξέρουμε όλοι μας: «Είναι η μεγαλύτερή μας δυσκολία αυτή. Ειδικά όταν κάποιος ακούει ότι είναι και μέλος Εθνικής ομάδας, αποτελεί κίνητρο, δυστυχώς όμως οι έντονες απαιτήσεις του παιχνιδιού, η ταχύτητα και το ότι αυτήν τη στιγμή δεν είμαστε συνηθισμένοι να περνάμε ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού σε κάτι αγωνιστικό, έχει κάποιες δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, όμως, όσο περνάει ο καιρός και οι αθλητές το μαθαίνουν αυτές οι δυσκολίες μειώνονται».

Για το τι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχουν μέσα στο καλοκαίρι: «Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τα youth. Αρχές Ιουλίου έχουμε το πρώτο U21 πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι. Έχουμε με τους άνδρες 10-12 Ιουλίου στην Ισπανία ένα challenger στο Καθέρες. Έχουμε στην Ρόδο πάλι σαν Team Athens σε άνδρες και γυναίκες στις 18-19 Ιουλίου. Συνεχίζουμε με τα Youth U23 αρχές Αυγούστου και πριν από αυτό είναι η μεγάλη διοργάνωση της Αθήνας. Η ΕΟΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια ν’ αναλάβουμε ένα δικό μας challenger. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες απ’ όλον τον κόσμο. Τελειώνουμε το καλοκαίρι μας αρχές Σεπτεμβρίου με τους Μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας».