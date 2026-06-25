Πετρόπουλος: «Ήθελα να μείνω για πάντα στην ΑΕΚ, έκλαιγα!»

Ο έμπειρος γκαρντ Ανδρέας Πετρόπουλος μίλησε στο podcast της Stoiximan GBL, Man to Man, powered by Stoiximan, για την τρέλα με τη Formula 1, το μπάσκετ σε διάφορες κατηγορίες, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Μικρός ήθελε να γίνει πιλότος της Formula 1. Ο επόμενος Μίκαελ Σουμάχερ. Τα παιδικά όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα. Μόνο που ο Ανδρέας Πετρόπουλος αποδείχτηκε πως έπλαθε και άλλα, μικρότερα ή μεγαλύτερα δεν έχει σημασία, όνειρα.

Και ένα απ' αυτά κατέληξε να γίνει πραγματικότητα. Η διαδρομή του 32χρονου γκαρντ ξεκίνησε από το Παγκράτι. Στο μπασκετικό κομμάτι. Και μετά από πολλές και διάφορες ομάδες, κατέληξε στο φινάλε της σεζόν 2025-2026 να φοράει τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου.

Στο ενδιάμεσο υπήρξε ο περίφημος πλέον Ολυμπιακός, η ομάδα που υπέγραψε χωρίς να ρωτήσει το μέγεθος του συμβολαίου του. Αλλά και η ΑΕΚ, η στιγμή που τον έκανε να κλάψει από χαρά!

Για το όνειρο της Fornula 1: «Έβλεπα τον πατέρα μου, να παρακολουθεί πάρα πολύ στο σπίτι. Δηλαδή η εικόνα που είχα ήταν, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, να βλέπει Grand Prix και γενικά είχα ένα έρωτα με την ταχύτητα. Είτε ήταν ποδήλατο, είτε ήταν πατίνι, είτε οτιδήποτε. Μέχρι που είδα τη φόρμουλα και ξεκίνησα να πηγαίνω σε καρτ».

Για την πρώτη εμπειρία στη Stoiximan GBL με τον Πανιώνιο: «Ήταν λίγο δύσκολα εκεί, γιατί ήταν η χρονιά που υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος. Και για μένα ήταν δύσκολα, ενώ είχα τη δυνατότητα να παίξω και να μπορώ να ανταγωνιστώ σε αυτό το επίπεδο, η ομάδα δεν πήγαινε καλά και προφανώς αλλάζανε παίκτες. Γινόντουσαν αλχημείες με τους ξένους και με τους Έλληνες, οπότε ο χρόνος μας ήταν πάρα, πάρα πολύ περιορισμένος, όντας μικρός, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι η χρονιά, η οποία είναι πιο δύσκολη στο ψυχολογικό θέμα γιατί δεν έπαιζα και δεν υπήρχε και αποτέλεσμα. Γιατί σκέφτεσαι με το μυαλό σου ότι “αν έπαιζα τι μπορεί να γινόταν;”».

Για τις σεζόν σε Β' Εθνική και Elite League: «Όταν πήγα στον Ιωνικό σκεφτόμουν ότι δεν είμαι για Β' Εθνική, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εκεί γι' αυτό, αλλά το μπάσκετ μου έκανε πάρα πολύ καλό. Στην Α2 έχω πάρα πολλά χρόνια, έχω γυρίσει πάρα πολλές ομάδες και θεωρώ ότι οι εμπειρίες και αυτά που σου προσφέρει η Α2, όχι μόνο για το μπασκετικό κομμάτι, αλλά και για το κομμάτι της φιλίας, είναι πιο χαλαρά. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα ταξίδια με ένα πούλμαν, να είμαστε τριάντα άνθρωποι, χωρίς αεροπλάνα και πολυτέλειες. Υπάρχει ο επαγγελματισμός αλλά υπάρχει και τόσος χαβαλές μεταξύ των παικτών, ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, το οποίο αν είναι καλό εκτός γηπέδου, κατά 99% θα είναι καλό και εντός γηπέδου».

Για την εμπειρία του Ολυμπιακού: «Ήταν καθοριστική εκείνη η σεζόν. Πρώτον, γιατί ήταν τεράστια τιμή να παίξω για τον Ολυμπιακό σε μια χρονιά η οποία είχε γίνει ότι είχε γίνει. Η επιλογή μου να πάω εκεί ήταν instant. Δεν το σκέφτηκα καν με το που με πήρε ο Τσαλδάρης τηλέφωνο, με τον οποίο παίξαμε και συμπαίκτες και είχαμε μια πολύ καλή σχέση, με το που με πήρε τηλέφωνο δεν ρώτησα ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Είπα ναι, έρχομαι. Τέλος».

Για την ΑΕΚ: «Πίστευα ότι θα μείνω για πάντα στην ΑΕΚ και ήθελα να μείνω για πάντα στην ΑΕΚ για πάρα πολλούς λόγους. Τώρα τι να σου πω; Ότι έκλαιγα; Έκλαιγα! Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορούσε να έχει ένας παίκτης στο δικό μου επίπεδο. Πριν από πριν δύο χρόνια έπαιζα Α2. Παρά τα προβλήματα, απλά γούσταρα Τόσο πολύ που ήμουν εκεί, που έκανα τα πάντα ώστε να βρίσκομαι κάθε μέρα στο γήπεδο με ό,τι κόστος και να 'χει αυτό. Δηλαδή όταν ήμουν εκεί, είχα αναγκαστεί να δανείζομαι χρήματα για να πηγαίνω απλά προπόνηση, να έχω βενζίνη για να πάω στο γήπεδο επειδή γούσταρα να παίζω για την ΑΕΚ. Είχα τρέλα, ήμουν σαν εθισμένος να παίζω για την ΑΕΚ».