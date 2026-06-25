Με Γκονζάλεζ, αλλά χωρίς Χουάντσο οι κλήσεις της εθνικής Ισπανίας

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά με παρόντα τον αδερφό του και αρχηγό Ουίλι θα παραταχθεί η εθνική Ισπανίας στο «παράθυρο» του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα και ο Ούγκο Γκονζάλεζ των Μπόστον Σέλτικς.

Ο ομοσπονιακός τεχνικός, Τσους Ματέο, ανακοίνωσε την αποστολή των 14 παικτών για τα δύο τελευταία παιχνίδια της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 2 Ιουλίου στη Μαδρίτη, ενώ στις 5 Ιουλίου θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα για την αναμέτρηση με τη Γεωργία. Η Ισπανία μπαίνει στο τελευταίο «παράθυρο» με τέλειο ρεκόρ 4-0 και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, θα εκτελεί χρέη αρχηγού στο ρόστερ, ενώ σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τη Βαλένθια στο Περιστέρι.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει το όνομα του φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Ούγκο Γκονζάλεζ, ο οποίος επιστρέφει, αφού έχασε το περασμένο Ευρωμπάσκετ λόγω των υποχρεώσεών του ως ρούκι στο NBA.

Αναλυτικά η αποστολή της Ισπανίας:

Αλμπέρτο Ντίαθ – Ουνικάχα Μάλαγα

Φεράν Μπάσας –Μανρέσα

Άλβαρο Καρδένας – Βαλένθια

Μάριο Σαιντ-Σουπερί – Γκονζάγκα (NCAA)

Φράνσις Αλόνσο –Μπρεογκάν

Ντάριο Μπριθουέλα – Μπαρτσελόνα

Οριόλ Πάουλι – Γέιδα

Σάντι Γιούστα –Σαραγόσα

Τζοέλ Πάρα – Μπαρτσελόνα

Ούγκο Γκονζάλεζ – Μπόστον Σέλτικς

Χάιμε Πραντίγια – Βαλένθια

Ιζάν Αλμάνσα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ουίλι Ερνανγκόμεθ – Μπαρτσελόνα

Πιέρ Οριόλα – Μανρέσα