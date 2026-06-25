Με Γκονζάλεζ, αλλά χωρίς Χουάντσο οι κλήσεις της εθνικής Ισπανίας

Ο ομοσπονιακός τεχνικός, Τσους Ματέο, ανακοίνωσε την αποστολή των 14 παικτών για τα δύο τελευταία παιχνίδια της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 2 Ιουλίου στη Μαδρίτη, ενώ στις 5 Ιουλίου θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα για την αναμέτρηση με τη Γεωργία. Η Ισπανία μπαίνει στο τελευταίο «παράθυρο» με τέλειο ρεκόρ 4-0 και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των προκριματικών.
Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, θα εκτελεί χρέη αρχηγού στο ρόστερ, ενώ σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τη Βαλένθια στο Περιστέρι.
Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει το όνομα του φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Ούγκο Γκονζάλεζ, ο οποίος επιστρέφει, αφού έχασε το περασμένο Ευρωμπάσκετ λόγω των υποχρεώσεών του ως ρούκι στο NBA.
Αναλυτικά η αποστολή της Ισπανίας:
- Αλμπέρτο Ντίαθ – Ουνικάχα Μάλαγα
- Φεράν Μπάσας –Μανρέσα
- Άλβαρο Καρδένας – Βαλένθια
- Μάριο Σαιντ-Σουπερί – Γκονζάγκα (NCAA)
- Φράνσις Αλόνσο –Μπρεογκάν
- Ντάριο Μπριθουέλα – Μπαρτσελόνα
- Οριόλ Πάουλι – Γέιδα
- Σάντι Γιούστα –Σαραγόσα
- Τζοέλ Πάρα – Μπαρτσελόνα
- Ούγκο Γκονζάλεζ – Μπόστον Σέλτικς
- Χάιμε Πραντίγια – Βαλένθια
- Ιζάν Αλμάνσα – Ρεάλ Μαδρίτης
- Ουίλι Ερνανγκόμεθ – Μπαρτσελόνα
- Πιέρ Οριόλα – Μανρέσα
🚨 OFICIAL | 1⃣4⃣ 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 por el Seleccionador @MateoChus para disputar con #LaFamilia los dos próximos partidos‼️— Baloncesto España (@BaloncestoESP) June 25, 2026
🏆 Clasificación @FIBAWC
📆 29 de junio al 5 de julio@basketlover | #SomosEquipo pic.twitter.com/xiHjIsgYqk