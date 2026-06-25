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Με Γκονζάλεζ, αλλά χωρίς Χουάντσο οι κλήσεις της εθνικής Ισπανίας

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά με παρόντα τον αδερφό του και αρχηγό Ουίλι θα παραταχθεί η εθνική Ισπανίας στο «παράθυρο» του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα και ο Ούγκο Γκονζάλεζ των Μπόστον Σέλτικς.

Ο ομοσπονιακός τεχνικός, Τσους Ματέο, ανακοίνωσε την αποστολή των 14 παικτών για τα δύο τελευταία παιχνίδια της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 2 Ιουλίου στη Μαδρίτη, ενώ στις 5 Ιουλίου θα ταξιδέψει στην Τιφλίδα για την αναμέτρηση με τη Γεωργία. Η Ισπανία μπαίνει στο τελευταίο «παράθυρο» με τέλειο ρεκόρ 4-0 και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ, θα εκτελεί χρέη αρχηγού στο ρόστερ, ενώ σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τη Βαλένθια στο Περιστέρι.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει το όνομα του φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Ούγκο Γκονζάλεζ, ο οποίος επιστρέφει, αφού έχασε το περασμένο Ευρωμπάσκετ λόγω των υποχρεώσεών του ως ρούκι στο NBA.

Αναλυτικά η αποστολή της Ισπανίας:

  • Αλμπέρτο Ντίαθ – Ουνικάχα Μάλαγα
  • Φεράν Μπάσας –Μανρέσα
  • Άλβαρο Καρδένας – Βαλένθια
  • Μάριο Σαιντ-Σουπερί – Γκονζάγκα (NCAA)
  • Φράνσις Αλόνσο –Μπρεογκάν
  • Ντάριο Μπριθουέλα – Μπαρτσελόνα
  • Οριόλ Πάουλι – Γέιδα
  • Σάντι Γιούστα –Σαραγόσα
  • Τζοέλ Πάρα – Μπαρτσελόνα
  • Ούγκο Γκονζάλεζ – Μπόστον Σέλτικς
  • Χάιμε Πραντίγια – Βαλένθια
  • Ιζάν Αλμάνσα – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Ουίλι Ερνανγκόμεθ – Μπαρτσελόνα
  • Πιέρ Οριόλα – Μανρέσα
Με Γκονζάλεζ, αλλά χωρίς Χουάντσο οι κλήσεις της εθνικής Ισπανίας