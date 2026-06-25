Ένταση στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση Πολάκη - Κριτική Θεοχαρόπουλου σε Φάμελλο

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, και των στελεχών που επιθυμούν αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές σημειώθηκε στην Πολιτική Γραμματεία, με τον Παύλο Πολάκη να αποχωρεί καταγγέλλοντας «αυτοεξευτελισμό».

Αφορμή του νέου επεισοδίου αποτέλεσε η απόφαση του κ. Φάμελλου να απορρίψει το άτυπο τελεσίγραφο που του είχαν θέσει ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς για άμεση σύναψη συμφωνίας με την ΕΛ.Α.Σ και να εμμείνει στην εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος για μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Το γεγονός προκάλεσε την έκρηξη του κ. Πολάκη ο οποίος αποχώρησε με βαρύτατες εκφράσεις.

Πολάκης: «Αυτοεξευτελισμός, απαξίωση και διάλυση»

«Αναγκάστηκα να φύγω νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίασης» είπε και ζήτησε να συγκληθεί εκτάκτως Κεντρική Επιτροπή με στόχο να αλλάξει η απόφαση του κόμματος. «Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο: Αν μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα, να σου επιβεβαιώσει, ή ότι δεν συνεργάζεται, ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα δεν μπορούμε, να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης» δήλωσε μετά την αποχώρησή του. Με την πρόταση του κ. Πολάκη για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές συντάχθηκαν ο Νίκος Παππάς η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη της μειοψηφίας.

Φάμελλος: «Κάποιοι κάνουν ότι δεν κατάλαβαν τι αποφασίσαμε»

Νωρίτερα ο κ. Φάμελλος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές η οποία ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία. Μάλιστα, ανέβασε και εκείνος τους τόνους καταγγέλλοντας «απαξιωτικές τοποθετήσεις» και σημειώνοντας: «δεν νοείται να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφισαν». «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας» πρόσθεσε.

Θεοχαρόπουλος: «Η ενότητα δεν προχωράει»

Αίσθηση προκάλεσε, όμως, και η τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πήρε αποστάσεις από την ηγεσία σε ό,τι αφορά το εφικτό της συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. «Το δικό μας συλλογικό υποκείμενο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμάζεται να πάει στη ΔΕΘ. Ατομικά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά τώρα μιλάμε για το συλλογικό υποκείμενο» είπε και συμπλήρωσε: «η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση του χώρου αλλά αυτή τη στιγμή η ενότητα δεν προχωράει».

Πηγή: cnn.gr