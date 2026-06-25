Προγνωστικά Ιαπωνία – Σουηδία: Μάχη με διπλασιασμό

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.
Ανάλυση Ιαπωνίας
Η Ιαπωνία πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Τυνησία, την οποία συνέτριψε με 4-0 στο «Monterrey Stadium». Κυριάρχησε απόλυτα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.
Ανάλυση Σουηδίας
Η Σουηδία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων απέναντι στην Ολλανδία και γνώρισε βαριά ήττα με 5-1 στο «Houston Stadium». Μάλιστα, έχασε με το ίδιο σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει της Τυνησίας στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία – Σουηδία!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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