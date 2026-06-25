Προγνωστικά Ιαπωνία – Σουηδία: Μάχη με διπλασιασμό

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο «Dallas Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Τυνησία, την οποία συνέτριψε με 4-0 στο «Monterrey Stadium». Κυριάρχησε απόλυτα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ανάλυση Σουηδίας

Η Σουηδία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων απέναντι στην Ολλανδία και γνώρισε βαριά ήττα με 5-1 στο «Houston Stadium». Μάλιστα, έχασε με το ίδιο σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει της Τυνησίας στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τα προγνωστικά Ιαπωνία – Σουηδία!

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