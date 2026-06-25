Μπιρτς: «Οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν με αυτά που μπορώ να κάνω»

Το πρώτο μήνυμα του Κεμ Μπιρτς με τα κιτρινόμαυρα

Ο Κεμ Μπιρτς αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ του Άρη Betsson. Και φέρνει στη Θεσσαλονίκη τη μεγάλη εμπειρία του και έξι τίτλους την τελευταία διετία, με τη φανέλα της Fenerbahce Beko.

Ο 34χρονος Καναδός σέντερ, μιλώντας στο arisbasketball.com, μοιράζεται τις πρώτες σκέψεις του για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του.

«Ξέρω ότι ο Άρης είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, αυτός που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε, ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο».

Ο Birch μόνο άγνωστος δεν είναι στο κοινό, όμως έχει ένα μήνυμα να στείλει στους φιλάθλους του Άρη Betsson.

«Αν με είδατε τα τελευταία δύο χρόνια, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω. Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μία καλή χρονιά για μας».

Ο νέος αθλητής του Άρη Betsson υπήρξε συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη, τη σεζόν 2016-17 στον Ολυμπιακό, και πλέον θα συνεργαστούν ως προπονητής και παίκτης.

«Νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό κι αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε».