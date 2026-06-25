Τραγική κατάληξη σε αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα - Νεκρός ένας νεαρός, 14 άτομα στην Αστυνομία

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου περίπου δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού ηλικίας περίπου 17-18 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που αναφέρονται στο ProtoThema.gr, το θύμα δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα. Αμέσως μετά το επεισόδιο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ατόμων που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιστατικό, το οποίο εξετάζεται και για οπαδικά κίνητρα, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι που θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της συμπλοκής. Ανάμεσα στα σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι και η πιθανότητα το αιματηρό επεισόδιο να συνδέεται με οπαδικές διαφορές.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και να ταυτοποιηθούν οι ευθύνες των εμπλεκομένων.