Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η σελεσάο διέλυσε με 3-0 την Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου!

Είναι η ομάδα του. Γύρω του περιστρέφονται όλα. Μέχρι στιγμής δεν έχει απογοητεύσει κανέναν, σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Το ερώτημα πλέον είναι άλλο: πόσο μακριά μπορεί να πάει ο Βινίσιους αυτή τη Βραζιλία;

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το Α και το Ω στην νίκη επί της Σκωτίας με 3-0, που έδωσε στη σελεσάο την πρωτιά του ομίλου. Σκόραρε και τα δύο τέρματα, είχε ένα ακόμα ακυρωθέν, ήραν μέσα σε κάθε τι καλό, κουβάλησε ξανά στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, που περιμένει πια στο πρώτο νοκ-άουτ, τον δεύτερο του 6ου ομίλου, δηλαδή μία εκ των Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας.

Στο ποδόσφαιρο ισχύει καμιά φορά το ουδέν κακόν, αμιγές καλού. Η απογοητευτική εικόνα του Ιγκόρ Τιάγκο στην πρεμιέρα, έφερε στην κορυφή της επίθεσης τον Ματέους Κούνια. Ο τραυματισμός του Ραφίνια έφερε στην θέση του, τον ορεξάτο Ραγιάν. Μαζί με τον Βίνι κόλλησαν ωραία, έφτιαξαν μία τριάδα που μύριζε παλιά καλή Βραζιλία.

Είχαν περάσει μόλις 7 λεπτά, όταν ο Ραγιάν πίεσε ψηλά τον ΜακΚένα, του έκλεψε την μπάλα και ουσιαστικά έδωσε έτοιμο γκολ στον Βίνι, που δεν είχε πρόβλημα να ντριμπλάρει τον Γκαν για το 0-1.

Κι από την στιγμή που το σύστημα έπιασε, οι Βραζιλιάνοι είπαν να το ξανακάνουν. Θύμα αυτή τη φορά ο Χέντρι, όμως το δεύτερο γκολ του Βίνι (22’) ακυρώθηκε μετά από εξέταση του VAR για φάουλ στο κλέψιμο του Βραζιλιάνου.

Η ουσία όμως ήταν ότι οι Σκωτσέζοι παρέπαιαν στο γήπεδο, έτρεμαν σε κάθε φάση.

Χωρίς να θαμπώνει, η Βραζιλία είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς και έβρισκε τρόπο να απειλεί. Ένα φαλτσαριστό σουτ του Κούνια πέρασε λίγο άουτ (44’), ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ήρθε το τελειωτικό χτύπημα.

Από νέο κλέψιμο ψηλά, ο Μπρούνο Γκιμαράες έκανε την σέντρα, ο Γκαν έχασε την έξοδο και ο Βίνι με κεφαλιά στην κενή εστία (45’+3’) πέτυχε το 4ο του γκολ στη διοργάνωση για το 0-2.

Μάλιστα, πριν το σφύριγμα του ημιχρόνου, ο Ραγιάν έχασε κλασική ευκαιρία για το 0-3, με τον Γκαν να στερεί από τον επιθετικό της Μπόρνμουθ ένα σίγουρο γκολ.

Η Σκωτία βγήκε λίγο πιο θαρραλέα στην επανάληψη, όμως πίσω τα πράγματα δεν διορθώθηκαν ποτέ. Ο Γκαν αρνήθηκε εκ νέου το χατ-τρικ στον Βινίσιους (51’), όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα λίγο αργότερα.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες έκανε την κούρσα, την κατάλληλη στιγμή έκοψε δεξιά στον Κούνια κι εκείνος πολύ εύκολα έκανε το 0-3.

Με τον τελικό νικητή να έχει ξεκαθαρίσει, οι Σκωτσέζοι έψαξαν το γκολ της τιμής για να βελτιώσουν τον συντελεστή τερμάτων τους στην μάχη για τους 8 καλύτερους τρίτους, όμως όποτε χρειάστηκε ο Άλισον ήταν εκεί σε διαδοχικές τελικές από ΜακΤόμινεϊ, Σάνκλαντ και ΜακΓκιν σε ένα πεντάλεπτο.

Η είσοδος του Νεϊμάρ, αλλά και του Έντρικ λίγο αργότερα, ζέστανε κι άλλο την ήδη ζεστή ατμόσφαιρα στο Μαϊάμι, με τον Βινίσιους να ψάχνει το χατ-τρικ και να αστοχεί προ κενής εστίας (81’), με τη σελεσάο να… αρκείται στο 0-3 που της έδωσε τελικά την πρωτιά του ομίλου.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιο, Γκάμπριελ, Ντόουγκλας Σάντος (82’ Άλεξ Σάντρο), Κασεμίρο (65’ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά (65’ Μαρτινέλι), Ραγιάν (82’ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (76’ Νεϊμάρ).

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλάρκ): Γκαν, Πάτερσον (82’ Ράλστον), Χέντρι, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον (46’ Τιέρνι), ΜακΛιν, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (92’ Κέρτις), Ντόακ (82’ Κρίστι), Σάνκλαντ (92’ Άνταμς).

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