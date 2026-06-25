«Κρυφή συμφωνία μεταξύ Μπάγερν και Ρεάλ για τις μεταγραφές»

Μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια σχετικά με τις σχέσεις της Μπάγερν Μονάχου και της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στο φως μετά τα πρόσφατα σενάρια που συνέδεσαν τον Μικαέλ Ολίσε με τη «Βασίλισσα».

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οι δύο ευρωπαϊκοί σύλλογοι διατηρούν εδώ και καιρό μια άτυπη «συμφωνία κυρίων», βάσει της οποίας καμία πλευρά δεν επιχειρεί να αποκτήσει ποδοσφαιριστή της άλλης χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει επίσημα τη διοίκηση του αντίπαλου συλλόγου.

Οι φήμες των προηγούμενων εβδομάδων περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ για τον Ολίσε προκάλεσαν ενόχληση στην Μπάγερν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απευθείας επαφές ανάμεσα στον πρόεδρο της Χέρμπερτ Χάινερ, και τον πΦλορεντίνο Πέρεθ.

Μάλιστα, οι διοικήσεις των δύο ομάδων επιθυμούν να αποφεύγουν τις δημόσιες μεταγραφικές «μάχες» και τα παιχνίδια εντυπώσεων μέσω του Τύπου.

Όσον αφορά τον Ολίσε, η Μπάγερν εμφανίζεται απόλυτα ήρεμη. Ο Γάλλος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης, γεγονός που δίνει στους Βαυαρούς τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.