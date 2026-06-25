Ιστορικό επίτευγμα από τον Σαϊμπάρι: Πρώτος Αφρικανός σκόρερ και στα τρία παιχνίδια των ομίλων

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πορείας του Μαρόκου στη διοργάνωση.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε γκολ στην αναμέτρηση με την Αϊτή και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από αφρικανική χώρα που σκοράρει και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων ενός Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα.

Παράλληλα, έφτασε τα τρία τέρματα στη φετινή διοργάνωση, επίδοση που είχε να καταγραφεί από Αφρικανό ποδοσφαιριστή από το 2010. Τότε, ο Ασαμόα Γκιάν της Γκάνας είχε ολοκληρώσει το τουρνουά με τρία γκολ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

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