Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ίσως να μη διαπιστωθεί ποτέ ποιος ευθύνεται για την επίθεση στη Μινάμπ.

Αμφιβολίες για το αν αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα στοιχεία που συγκλίνουν προς την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες παιδιά, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη διευκρινιστούν ποτέ πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

«Πετούσαν πολλοί πύραυλοι προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε την Τετάρτη. «Κάποιος είπε ότι ήταν δικός μας πύραυλος. Ίσως, όμως, να μην ήταν. Δεν έχω δει τίποτα που να με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν».

Δίπλα του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την έρευνα «με μεγάλη σοβαρότητα» και ότι τα πορίσματά της θα δοθούν στη δημοσιότητα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί ερευνητές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο το πλήγμα να προήλθε από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στο νότιο Ιράν, στην περιοχή όπου βρίσκεται και η Μινάμπ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την επίθεση.

Έρευνα του Al Jazeera κατέληξε ότι το σχολείο ήταν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτική εγκατάσταση. Παρά ταύτα, επλήγη, ενώ γειτονική κλινική έμεινε ανέπαφη.

Η Διεθνής Αμνηστία εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικής κατασκευής πύραυλο Tomahawk, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, χρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο πόλεμο μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις.