Η Νότια Αφρική με χρυσό σκόρερ τον Μασέκο πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ, αφήνοντας... στα κρύα του λουτρού τη Νότια Κορέα.

Ιστορική νίκη πέτυχε στο Μοντερέι η Νότια Αφρική, αφού με γκολ του Μασέκο της ΑΕΛ Λεμεσού νίκησε τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκ-άουτ, με τους Ασιάτες να μένουν στους 3 πόντους και να περιμένουν αν θα περάσουν ως καλύτεροι τρίτοι και τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος τους!

Η Κορέα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε στο 8ο λεπτό με τον Κανγκ Ιν Λι, του οποίου το σουτ πέρασε λίγο άουτ, ωστόσο από εκεί και έπειτα η Νότια Αφρική ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και θα μπορούσε να βρει γκολ στο μισάωρο, αν ο Κιμ δεν έκανε διπλή σωτήρια επέμβαση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία της ομάδας του.

Κάπως έτσι, οι δύο μονομάχοι πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς γκολ αλλά και με λιγοστές φάσεις στο πρώτο 45λεπτο.

Στο δεύτερο μέρος οι Αφρικανοί συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και προειδοποίησαν με τον Μασέκο στο 51', του οποίου το σουτ πέρασε άουτ, αφού ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΛ Λεμεσού βρήκε δίχτυα στο 63' με άμεσο κοντρόλ και εκτέλεση για το 1-0 της ομάδας του.

Η Κορέα από εκεί και έπειτα έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, αφού ήταν σε μειονεκτική θέση, ωστόσο δεν είχε καλές ιδέες και σωστές επιλογές, με αποτέλεσμα η Νότια Αφρική να πανηγυρίσει μία ιστορική νίκη.

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάθα, Μασέκο (75' Ρέινερς), Μοφοκένγκ (81' Άνταμς), Άπολις (62' Μορέμι), Μακγκοπά.

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιγιού Μπο): Σεούνγκ-Γιού, Μπέομ-Λι, Μιν-Τζάε (66' Τζιν-Σέομπ), Χιούκ-Λι, Σεόλ, Πάικ (46' Τζιν-Γιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ (46' Γκάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι-Τσαν (46' Χέουνγκ-Μιν), Χιόν-Τζου Ο (66' Γκε-Σουνγκ).