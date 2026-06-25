Ολοκληρώθηκε το NBA Draft 2026 - Οι επιλογές του δευτέρου γύρου

Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος του NBA Draft 2026 και πλέον όλες οι ομάδες έκαναν τις επιλογές τους και τις ανταλλαγές τους.

Οι επιλογές του δευτέρου γύρου

31 Νικς: Μπρους Θόρντον - Έγινε ανταλλαγή στους Χιούστον Ρόκετς

32 Μέμφις Γκρίζλις: Ρίτσι Σάντερς - Από Ιντιάνα μέσω Μιλγουόκι

33 Μπρούκλιν Νετς: Ισαΐα Έβανς - Έγινε ανταλλαγή στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς

34 Σακραμέντο Κινγκς: Μελίκ Τόμας -Έγινε ανταλλαγή στους Κλίβελαντ Καβαλίερς

35 Σαν Αντόνιο Σπερς: Τρέβον Μπραζάιλ - Έγινε ανταλλαγή στους Ντένβερ Νάγκετς

36 Λος Άντζελες Κλίπερς Μπάμπα Μίλερ - Από Μέμφις μέσω Ατλάντα και Γιούτα

37 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Ράιαν Κόνγουελ – Έγινε ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ

38 Σικάγο Μπουλς: Μπρέιντεν Σμιθ - Έγινε ανταλλαγή στους Ιντιάνα Πέισερς

39 Χιούστον Ρόκετς; Τζακ Κάιλ - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς

40 Μπόστον Σέλτικς: Ντίλον Μίτσελ - Από Μιλγουόκι μέσω Ορλάντο

41 Μαϊάμι Χιτ: Οτέγκα Οουέ - Έγινε ανταλλαγή στην Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

42 Σαν Αντόνιο Σπερς: Τζακόμπι Τζιλσπι - Από Πόρτλαντ μέσω Νιου Όρλεανς

43 Μπόστον Σέλτικς: Τάιλερ Μπιλοντέο - Από Λος Άντζελες Κλίπερς μέσω Χιούστον

44 Σαν Αντόνιο Σπερς: Μάλιγκ Μπράουν - Από Μαϊάμι μέσω Ιντιάνα

45 Σακραμέντο Κινγκς: Εμανουέλ Σαρπ - Από Σάρλοτ μέσω Σαν Αντόνιο, Ατλάντα και Νιου Γιορκ

46 Ορλάντο Μάτζικ: Φέλιξ Οκπάρα - Έγινε ανταλλαγή στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

47 Φοίνιξ Σανς: Τάιλερ Νίκελ - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς

48 Ντάλας Μάβερικς: Τόμπι Λόιαλ - Από Φοίνιξ μέσω Ουάσινγκτον

49 Ντένβερ Νάγκετς: Μπράις Χόπκινς - Από Ατλάντα μέσω Μπρούκλιν και Γκόλντεν Στέιτ

50 Τορόντο Ράπτορς: Τζειντεν Μπράντλεϊ

51 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Ιζάγια Νέλσον - Έγινε ανταλλαγή στο Ορλάντο

52 Λος Άντζελες Κλίπερς: Χένρι Βισάρ - Μέσω Κλίβελαντ

53 Χιούστον Ρόκετς: Ουγκό Ονιένσο - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς

54 Γκόλντεν Στέιτ Ούοριος: Λατζάι Τζόουνς - Από Λος Άντζελες Λέικερς μέσω Τορόντο, Μαϊάμι και Κλίβελαντ

55 Νιού Γιορκ Νικς: Νικ Μαρτινέλι - Έγινε ανταλλαγή στους Χιούστον Ρόκετς

56 Σικάγο Μπουλς: Βζεβόλοντ Ιντσένκο - Έγινε ανταλλαγή στους Λος Άντζελες Λέικερς

57 Ατλάντα Χοκς: Ναρκίσε Ν'Γκόι - Μέσω Μπόστον Σέλτικς

58 Νιου Ορλιν Πέλικανς: Τζάρον Πιέρε JR -Από Ντιτρόιτ μέσω Νιου Γιορκ, Μπρούκλιν, Φοίνιξ, Ορλάντο και Λος Άντζελες Κλίπερς

59 Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Τρέι Κάουφμαν - Ρεν - Από Σαν Αντόνιο μέσω Ιντιάνα

60 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Μαλίκ Λεουίς - Από Οκλαχόμα Σίτι μέσω Σαν Αντόνιο και Μαϊάμι