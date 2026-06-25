Ολοκληρώθηκε το NBA Draft 2026 - Οι επιλογές του δευτέρου γύρου

Οι επιλογές του δευτέρου γύρου
31 Νικς: Μπρους Θόρντον - Έγινε ανταλλαγή στους Χιούστον Ρόκετς
32 Μέμφις Γκρίζλις: Ρίτσι Σάντερς - Από Ιντιάνα μέσω Μιλγουόκι
33 Μπρούκλιν Νετς: Ισαΐα Έβανς - Έγινε ανταλλαγή στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς
34 Σακραμέντο Κινγκς: Μελίκ Τόμας -Έγινε ανταλλαγή στους Κλίβελαντ Καβαλίερς
35 Σαν Αντόνιο Σπερς: Τρέβον Μπραζάιλ - Έγινε ανταλλαγή στους Ντένβερ Νάγκετς
36 Λος Άντζελες Κλίπερς Μπάμπα Μίλερ - Από Μέμφις μέσω Ατλάντα και Γιούτα
37 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Ράιαν Κόνγουελ – Έγινε ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ
38 Σικάγο Μπουλς: Μπρέιντεν Σμιθ - Έγινε ανταλλαγή στους Ιντιάνα Πέισερς
39 Χιούστον Ρόκετς; Τζακ Κάιλ - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς
40 Μπόστον Σέλτικς: Ντίλον Μίτσελ - Από Μιλγουόκι μέσω Ορλάντο
41 Μαϊάμι Χιτ: Οτέγκα Οουέ - Έγινε ανταλλαγή στην Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
42 Σαν Αντόνιο Σπερς: Τζακόμπι Τζιλσπι - Από Πόρτλαντ μέσω Νιου Όρλεανς
43 Μπόστον Σέλτικς: Τάιλερ Μπιλοντέο - Από Λος Άντζελες Κλίπερς μέσω Χιούστον
44 Σαν Αντόνιο Σπερς: Μάλιγκ Μπράουν - Από Μαϊάμι μέσω Ιντιάνα
45 Σακραμέντο Κινγκς: Εμανουέλ Σαρπ - Από Σάρλοτ μέσω Σαν Αντόνιο, Ατλάντα και Νιου Γιορκ
46 Ορλάντο Μάτζικ: Φέλιξ Οκπάρα - Έγινε ανταλλαγή στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς
47 Φοίνιξ Σανς: Τάιλερ Νίκελ - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς
48 Ντάλας Μάβερικς: Τόμπι Λόιαλ - Από Φοίνιξ μέσω Ουάσινγκτον
49 Ντένβερ Νάγκετς: Μπράις Χόπκινς - Από Ατλάντα μέσω Μπρούκλιν και Γκόλντεν Στέιτ
50 Τορόντο Ράπτορς: Τζειντεν Μπράντλεϊ
51 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Ιζάγια Νέλσον - Έγινε ανταλλαγή στο Ορλάντο
52 Λος Άντζελες Κλίπερς: Χένρι Βισάρ - Μέσω Κλίβελαντ
53 Χιούστον Ρόκετς: Ουγκό Ονιένσο - Έγινε ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς
54 Γκόλντεν Στέιτ Ούοριος: Λατζάι Τζόουνς - Από Λος Άντζελες Λέικερς μέσω Τορόντο, Μαϊάμι και Κλίβελαντ
55 Νιού Γιορκ Νικς: Νικ Μαρτινέλι - Έγινε ανταλλαγή στους Χιούστον Ρόκετς
56 Σικάγο Μπουλς: Βζεβόλοντ Ιντσένκο - Έγινε ανταλλαγή στους Λος Άντζελες Λέικερς
57 Ατλάντα Χοκς: Ναρκίσε Ν'Γκόι - Μέσω Μπόστον Σέλτικς
58 Νιου Ορλιν Πέλικανς: Τζάρον Πιέρε JR -Από Ντιτρόιτ μέσω Νιου Γιορκ, Μπρούκλιν, Φοίνιξ, Ορλάντο και Λος Άντζελες Κλίπερς
59 Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Τρέι Κάουφμαν - Ρεν - Από Σαν Αντόνιο μέσω Ιντιάνα
60 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Μαλίκ Λεουίς - Από Οκλαχόμα Σίτι μέσω Σαν Αντόνιο και Μαϊάμι