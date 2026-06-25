Ο Μπάλογκαν στο στόχαστρο τριών ομάδων της Premier League

Το ενδιαφέρον αρκετών αγγλικών συλλόγων έχει προσελκύσει ο Φολαρίν Μπάλογκαν, με τις Έβερτον, Νότιγχαμ Φόρεστ και Κρίσταλ Πάλας να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 24χρονος επιθετικός αγωνίζεται στη Μονακό από το 2023, όταν αποχώρησε από την Άρσεναλ έναντι περίπου 34 εκατομμυρίων λιρών. Έκτοτε έχει καθιερωθεί στη Ligue 1, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο διεθνής με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.

Η Μονακό φέρεται να κοστολογεί τον παίκτη κοντά στα 43 εκατομμύρια λίρες, ποσό που καθιστά οποιαδήποτε συμφωνία ιδιαίτερα απαιτητθκή.