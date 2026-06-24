Παγκαλίδης: «Οι Πάνθηρες δεν πάνε στην Α1 Γυναικών για να είναι... πυροτέχνημα»

Ο προπονητής των Πανθήρων Καβάλας, Γιώργος Παγκαλίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadiο.

Αναλυτικά είπε:

Για τα συναισθήματα που υπάρχουν γύρω από τον σύλλογο για τη συμμετοχή της ομάδας στην Α1 Γυναικών: «Σίγουρα είναι μια τεράστια χαρά για τον σύλλογο και για την πόλη της Καβάλας. Είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα παει στα “σαλόνια” της Α1 και ελπίζω ο κόσμος να “αγκαλιάσει” την προσπάθεια που κάνουν οι διοικούντες».

Για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν: «Είναι ένα σημείο στο οποίο δε μπορώ να απαντήσω εγώ, γιατί δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή με την διοίκηση για τη νέα χρονιά. Θεωρώ ότι οι διοικούντες θα κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε η ομάδα να μην είναι “πυροτέχνημα” και να καταφέρει να εδραιωθεί στην κατηγορία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, πήραμε τη wild card και πρέπει να την αξιοποιήσουμε, να μην ανέβουμε για να ξανά πέσουμε».

Για τη θέληση και την ανάγκη της πόλης να δει την ομάδα στην Α1: «Γενικότερα ο κόσμος “διψάει”, θέλει πολύ να δει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Γεμίζει το γήπεδο, ρωτάει συνέχεια, θέλουν να δουν ένα καλύτερο μπάσκετ και μεγάλες ομάδες να έρχονται εδώ. Χρόνο με τον χρόνο οι φίλαθλοι αυξάνονται και θέλουν η ομάδα να πρωταγωνιστεί. Η αλήθεια είναι ότι φέτος και στα δύσκολα ο κόσμος ήταν δίπλα μας και μας στήριξε όσο μπορούσε».

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου Γυναικών και την πορεία της ομάδας μέσα στην σεζόν που πέρασε: «Πρώτη φορά ομάδες της Α2 συνυπάρχουν σε κύπελλο. Σίγουρα η ομάδα που “χτίσαμε” πέρυσι ήθελε να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία. Βρήκαμε μπροστά μας έναν δύσκολο αντίπαλο, τον Άρη, ο οποίος και τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσε ν’ ανέβει στην κατηγορία. Εμείς, όμως, δεν το βάλαμε κάτω, κοιτούσαμε παιχνίδι με το παιχνίδι ξεχωριστά. Ξέραμε ότι με το 0-2 που είχαμε από την κανονική περίοδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε πρωταθλητές. Έτσι, εστιάσαμε στο να έρθει μια επιτυχία στην ομάδα και στην πόλη της Καβάλας. Τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι είχαμε και πολύ καλή επίδοση στο παιχνίδι του τελικού και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, μαζί με όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι, είδαν έναν γεμάτο γήπεδο, κάτι που λείπει από την κατηγορία. Είδαν τη “δίψα” της πόλης και της ομάδας. Αυτή η διοργάνωση ήταν που τους έκανε όλους να πιστεύουν ότι αυτός ο σύλλογος μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ: «Σίγουρα θα προστεθούν κάποιες ξένες παίκτριες. Πρέπει, όμως, να προστεθούν και κάποιες έμπειρες Ελληνίδες, γιατί, απ’ όσο ξέρω, χρειάζεται, μαζί με τις τρεις Αμερικανίδες να υπάρχουν και δύο Ελληνίδες παίκτριες. Οπότε, θέλει σωστή καθοδήγηση και σωστή δουλειά ώστε η ομάδα να πετύχει τον αρχικό της στόχο, που είναι η παραμονή, και μετά να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί».

Για τον ρόλο που παίζει η τεχνογνωσία σε αυτό το επίπεδο στις ομάδες: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό επιτελείο που να γνωρίζει μερικά πράγματα. Όπως είπα, εμείς φέτος δεν ήμασταν το φαβορί ή η πιο δυνατή ομάδα, αλλά με το μπάσκετ που παίξαμε και έτσι ίσως παρουσιαστήκαμε, καταφέραμε και πήραμε το Κύπελλο απέναντι στον Κρόνο, ο οποίος ήταν το μεγάλο φαβορί και αργότερα ανέβηκε στην Α1. Θεωρώ ότι πρώτα απ’ όλα είναι θέμα τεχνογνωσίας, γιατί, αν πάρουμε και παράδειγμα την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός είχε όλα ταλέντα μέσα αλλά δε μπόρεσε να παίξει το μπάσκετ που έπρεπε να αποδώσει. Οπότε και το καλό κλίμα, η χημεία, το καλό coaching και οι καλοί παίκτες, χρειάζονται ούτως ώστε η ομάδα να κάνει το βήμα που θέλει».

Για την αποκέντρωση που υπάρχει στις ομάδες της Α1 και τους επενδυτές που ασχολούνται με το άθλημα: «Στον αθλητισμό, καλώς ή κακώς, αν δεν υπάρχει κάποιος επενδυτής από πίσω η ομάδα δε μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε και στις μικρότερες κατηγορίες ομάδες να εγκαταλείπουν γιατί δε μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι 100 χιλιομέτρων. Σίγουρα χρειάζεται ένας δυνατός επενδυτής, αλλά αυτός που θα βρεθεί να μην αποτελεί μια “φούσκα”. Θα πρέπει να μείνει, να αγαπηθεί και με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά, μπορούν όλες οι πόλεις με σωστές κινήσεις να κάνουν το βήμα παραπάνω».