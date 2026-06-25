Μακάρι όλα τα προβλήματα να ήταν σαν τον Κριστιάνο

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να είναι «πρόβλημα» μόνο επειδή αρνήθηκε να σταματήσει να είναι εμμονικά καλός, αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Έχει δεχτεί τόσο hate όσο λίγοι. Έχει δει κάθε του στιγμή στεναχώριας ή συγκίνησης στο γήπεδο να γίνεται viral ώστε να τον κοροϊδέψουν. Λες και εκείνοι δεν σπάνε, δεν λυγίζουν.

Αυτή την φορά φρόντισαν να τα βάλουν ξανά μαζί του επειδή δεν βρήκε δίχτυα στο πρώτο παιχνίδι των ομίλων του Μουντιάλ και επειδή δεν έκανε καλή εμφάνιση. Φρόντισε να τους απαντήσει στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Χωρίς πέναλτι, χωρίς χαρισμένες κόκκινες. Αλλά όπως εκείνος ξέρει. Με αφοσίωση σε κάθε φάση και το μάτι να γυαλίζει.

Έτσι όπως γυαλίζει από όταν ξεκίνησε να κλωτσά τις πρώτες του μπάλες, με τα σκισμένα παπούτσια και την πίστη στην το δουλειά του και όχι στο ταλέντο του. Διότι ήξερε από μικρός πως αν κάτι μπορεί να τον πάει στην κορυφή είναι η σκληρή δουλειά, η στέρηση πολλών διασκεδάσεων και η απόλυτη προσήλωση στο στόχο.

Αυτά ήταν που «ανάγκασαν» τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον πάρει από την Σπόρτινγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να τον πετάξει στα θηρία της Premier League. Και δικαιώθηκε τόσο ο ένας, όσο και άλλος.

Από εκεί και έπειτα η διαδρομή του γνωστή, γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και ρεκόρ. Παγκοσμίως γνωστά τα επιτεύγματα του που δεν χρειάζεται να γραφτούν ξανά.

Κι όμως, δεν του φτάνουν όσα έχει σαρώσει στην καριέρα του, όχι επειδή είναι άπληστος, αλλά επειδή είναι σε έναν διαρκή πόλεμο με τον εαυτό του. Γιατί το καλό μπορεί να το ανταγωνιστεί μόνο το καλύτερο.

Στα 41 του δεν λέει με τίποτα να σταματήσει να κλωτσά το τόπι, γιατί έχει ακόμη να δώσει πράγματα. Και όχι τόσο στο κοινό όσο στον πεινασμένο εαυτό του. Εκείνον τον 15χρονο Κριστιάνο που είχε ακούσει τους δασκάλους να του λένε πως το ποδόσφαιρο δεν θα του δώσει να φάει.

Και εκείνος όχι μόνο έχει να φάει, αλλά φροντίζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (όσο είναι εφικτό) να δωρίζει. Έτσι όπως ακριβώς δίνει και απλόχερα στους συμπαίκτες του το πάθος για τη νίκη, την λύπη για την ήττα, την χαρά για ακόμη έναν τίτλο.

Όταν είσαι τόσο βαρύ όνομα είναι φυσικό να έχεις πάνω σου όλα τα φώτα και είναι λογικό να θέλεις να αποδείξεις πως δεν είναι τυχαίος ο ντόρος. Ωστόσο ο ίδιος φροντίζει η νίκη της ομάδας του να είναι για όλους και όχι προσωπική. Τα ρεκόρ τα αφήνει για το τέλος της ημέρας. Άλλωστε τι σημασία έχει ένα ρεκόρ αν δεν συνδυαστεί με τρεις βαθμούς ή με την κατάκτηση ενός τίτλου.

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και μια παράμετρος που συχνά ξεχνιέται. Η εμμονή του με την τελειότητα δεν είναι απλώς προσωπικό χαρακτηριστικό, είναι στάση ζωής που «μεταδίδεται» σε όποια αποδυτήριοα κ αν βρεθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι παίκτες που έχουν περάσει δίπλα του μιλούν για έναν τύπο που δεν επιτρέπει την αδιαφορία ούτε στην προπόνηση, ούτε στην αποκατάσταση, ούτε στην πιο μικρή λεπτομέρεια του παιχνιδιού. Ποιος να ξεχάσει τον τελικό του EURO που όντας τραυματίας είχε αφήσει το λαρύγγι του στον πάγκο (;).

Για κάποιους αυτό μπορεί να μοιάζει με πίεση. Για άλλους όμως είναι το πιο καθαρό παράδειγμα επαγγελματισμού που μπορεί να υπάρξει.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται όλη η παρεξήγηση γύρω από το όνομά του. Όχι στο αν σκοράρει ή δεν σκοράρει, όχι στο αν πανηγυρίζει έντονα ή αν αντιδρά στις αποδοκιμασίες, αλλά στο ότι αρνείται να βάλει μέτρο όταν πρόκειται για τη δίψα του για νίκη.

Σε έναν κόσμο που πια συχνά συμβιβάζεται με το «αρκετά καλό», εκείνος εξακολουθεί να κυνηγά το «καλύτερο δυνατό». Κι αυτό, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους, είναι ίσως το πιο σπάνιο και δύσκολο πράγμα να υπερασπιστείς σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την ηλικία.

Πώς μπορεί αυτό να θεωρηθεί πρόβλημα; Πώς γίνεται να είναι αρνητικό για τους συμπαίκτες του το ότι θέλει να κερδίζει η ομάδα του; Ακόμη κι αν όλα ξεκινούν από την προσωπική του φιλοδοξία, στο τέλος η ομάδα είναι αυτή που φτάνει στη νίκη, και αυτό, αναπόφευκτα, έχει τη δική του σφραγίδα.

Μακάρι όλα τα «προβλήματα» σε μια ομάδα να είχαν το μέγεθος της νοοτροπίας του Κριστιάνο Ρονάλντο. Να πονάνε πραγματικά στην ήττα, να μη συμβιβάζονται ποτέ με αυτή, να συνεχίζουν ακόμη και στα 41 τους να αφήνουν την ψυχή τους στο χορτάρι όταν το σώμα δεν ακολουθεί όλες τις φορές.

Μακάρι κάθε οργανισμός να είχε τέτοια «δύσκολη περίπτωση». Μια ασταμάτητη δίψα για διάκριση, που δεν χωράει αδιαφορία και δεν επιτρέπει το μέτριο.

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