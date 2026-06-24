Η νέα γενιά (Αλαϊμπέγκοβιτς, Μάριτς) κουβάλησε, ο Τζέκο έβαλε το δικό του λιθαράκι και η Βοσνία που νίκησε με 3-1 το Κατάρ πατάει ήδη γερά για την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Την μεγαλύτερή της νίκη (μέχρι την επόμενη;) πέτυχε στο Μουντιάλ η Βοσνία, η οποία επικράτησε στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κατάρ με 3-1 και ουσιαστικά προκρίθηκε στην επόμενη φάση και τους «32», σε μία σπουδαία επιτυχία για το σύνολο του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με φάσεις αφού στα πρώτα λεπτά οι Βόσνιοι απείλησαν με τα σουτ του Ντεμίροβιτς, ενώ και το Κατάρ έκανε μία πολύ επικίνδυνη επίσκεψη με τον Αφίφ στην αντίπαλη περιοχή, με τον Σούνιτς να κάνει... σωτήριο τάκλιν. Το γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους ήρθε στο 29ο λεπτό με τον 18χρονο Αλαϊμπέγκοβιτς να κάνει φανταστική ενέργεια και υπέροχο σουτ το οποίο κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η ομάδα του Μπάρμπαρεζ βρήκε και δεύτερο γκολ με αρκετή δόση τύχης, αφού το γύρισμα του Τζέκο βρήκε στο πόδι του Μπράκε και στο χέρι του τερματοφύλακα Αμπουνάντα για να φτάσει στα δίχτυα για το 2-0. Μάλιστα, ο πολύπειρος επιθετικός έχασε χρυσή ευκαιρία για το 3-0, με το πλαϊνό σουτ του σε τετ α τετ να καταλήγει στο δοκάρι.

Οι Καταριανοί δεν το έβαλαν κάτω και ευτύχησαν να μειώσουν στο 42' με τον Αλ Χαιντός ο οποίος με ωραίο τελείωμα μπροστά από το πέναλτι έκανε το 2-1.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε ρυθμό και ένταση και έλειψαν οι φάσεις. Χαρακτηριστικό ότι η μεγαλύτερη ήρθε για την Βοσνία στο 80' με τον νεοεισελθόντα Μάμιτς να εκτελεί εντός περιοχής για το 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του, η οποία την φέρνει μία ανάσα από την φάση των «32», με το μαχητικό Κατάρ να μένει στον έναν πόντο και να αποχαιρετά την διοργάνωση.

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Ράντελιτς, Κάτιτς (64’ Χατζικάντουνιτς), Μάλιτς (46’ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46’ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Ντζέκο (64’ Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82’ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς

ΚΑΤΑΡ (Γιουλέν Λοπετέγι): Αμπουναντά, Πέδρο Μιγκέλ, Λαγέ, Γκαμπέρ (46’ Χατίμ), Κούκι, Αλ Μπράκε, Μπουντιάφ (72’ Αλμόεζ Άλι), Φάτι (79’ Αλ Μάναϊ), Εντμίλσον (79’ Αλ Αελντίν), Αλ Χαϊντός (55’ Αλ Γκανεχί), Αφίφ.