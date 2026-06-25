Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πιο κοντά από ποτέ το νέο γήπεδο των 100.000 θέσεων

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου για την κατασκευή του νέου της γηπέδου, εξασφαλίζοντας κρίσιμη έκταση γης δίπλα στο Όλντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» απέκτησαν περίπου 25 στρέμματα γης που θεωρούνται απαραίτητα για την έναρξη του έργου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου σταδίου χωρητικότητας 100.000 θεατών.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον σύλλογο να προχωρήσει στον επόμενο σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κύκλο.

Αν και αρχικά υπήρχαν σκέψεις το νέο γήπεδο να είναι έτοιμο έως το 2030, το χρονοδιάγραμμα έχει αναθεωρηθεί. Πλέον, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ θεωρούν πιο ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να ανοίξει τις πύλες του πριν από το 2035, καθώς οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου πέντε χρόνια από την έναρξή τους.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει το γνωστό γραφείο Foster + Partners, με στόχο τη δημιουργία ενός γηπέδου που θα συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με την ιστορία και την παράδοση του συλλόγου. Με χωρητικότητα 100.000 θέσεων, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρεί το έργο κομβικής σημασίας τόσο για το μέλλον της ομάδας όσο και για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς προορισμούς στον κόσμο.