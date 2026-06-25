Ο Σάμερβιλ στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν, με το μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ να παραμένει αβέβαιο.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξετάζουν ήδη εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής και ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό του Κρισένσιο Σάμερβιλ.

Ο 24χρονος εξτρέμ της Γουέστ Χαμ πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις με την Εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, θεωρώντας πως διαθέτει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση μιας τέτοιας μεταγραφής εξαρτάται και από τις κινήσεις της Γουέστ Χαμ. Τα «Σφυριά» αναζητούν πιθανό αντικαταστάτη και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Αμάριο Κόζιερ-Ντάμπερι της Μπράιτον, ο οποίος προέρχεται από μια επιτυχημένη περίοδο δανεισμού στην Μπόλτον.

Η αξία του Σάμερβιλ υπολογίζεται κοντά στα 50 εκατομμύρια λίρες, με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ να ενδέχεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Όσο για τον Ράσφορντ, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα συνεχίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα δεν προχώρησε, ενώ αρκετοί σύλλογοι παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον Άγγλο διεθνή ενόψει του καλοκαιριού.