Το Μαρόκο την πρόκριση, η Αϊτή τις εντυπώσεις!

Το Μαρόκο μπορεί να βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, αλλά εν τέλει βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει με 4-2, παραμένοντας αήττητο στη φάση των ομίλων και επικυρώνοντας την πρόκριση στους «32» ως δεύτερο πίσω από την Βραζιλία.

Το Μαρόκο στο ξεκίνημα, όπως είναι λογικό είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η Αϊτή στο 10΄, έπειτα από μια υποδειγματική ανάπτυξη από τα δεξιά κατάφερε να σκοράρει, αφού η μπάλα έφτασε στον Ντουβέρν, ο οποίος γύρισε στον Ζοζέφ, με τον φορ της Φερεντσβάρος να την σπρώχνει στα δίχτυα, γράφοντας ιστορία με το παρθενικό γκολ στο τρέχον Μουντιάλ και τρίτο συνολικά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μαρόκο προσπάθησε να απαντήσει παίζοντας από τα δεξιά, ωστόσο η νευρικότητα ήταν εμφανής στους Βορειοαφρικανούς. Στο 12΄ ο Ελ Κααμπί, με προσπάθεια από πλάγια θέση, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Πλασίντ δίχως αποτέλεσμα, ενώ στο 23΄ ήταν η σειρά του Σαϊμπαρί να αστοχήσει σχεδόν ανενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ακολούθως στο 30΄ ο Πλασίντ είπε «όχι» με εντυπωσιακή διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Χακίμι και Ελ Κααμπί, ενώ στο 36΄ το σουτ του Σαϊμπαρί πέρασε άουτ. Τη λύση έδωσε τελικά ο Χακίμι στο 39΄, ο οποίος στη 99η συμμετοχή του σκόραρε για 12η φορά με το εθνόσημο, κάνοντας το 1-1 με προβολή εξ επαφής μετά από σουτ του Ελ Κανούς.

Τέσσερα μόλις λεπτά αργότερα (43΄), ο Ισιντόρ με μια «φωτοβολίδα» έξω από την περιοχή «πάγωσε» τους Μαροκινούς, κάνοντας το 2-1. Άμεση ήταν η απάντηση των Μαροκινών σε ένα «χορταστικό» πρώτο ημίχρονο, αφού με συρτό σουτ του Σαϊμπαρί έπειτα από γύρισμα του Χακίμι, το σκορ έγινε 2-2 στο 45+1΄.



Το Μαρόκο κυνήγησε στην επανάληψη το γκολ που θα του δώσει το προβάδισμα εντείνοντας μετά το 55' τις προσπάθειες του. Στο 59' η ομάδα του Ουαμπί απείλησε με τον Ελ Κανούς, ο οποίος επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Πλασίντ βρισκόταν σε ετοιμότητα εξουδετερώνοντας το.

Οι Μαροκινοί εξιλεώθηκαν με γυριστό σουτ του Ραχίμ στο 78΄, με τον επιθετικό της Αλ Άιν επτά λεπτά νωρίτερα να περνά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σαϊμπαρί. Ο Γιασίν στο 89΄ έπειτα από λάθος της άμυνας της Μαρόκου έστειλε η μπαλα στα δίχτυα (4-2). Η φάση ελέγχθηκε, καθώς υπήρχε η υποψία πως η μπάλα είχε βγει ολόκληρη άουτ, κάτι που τελικά αποδείχθηκε με τη βοήθεια του VAR πως δεν συνέβη με τον Μάκελι να κατακυρώνει το τέρμα.



Η Αϊτή θα μπορούσε να σκοράρει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ναζόν, όμως ο Μπουνού ήταν σε ετοιμότητα αποκρούοντας με εντυπωσιακό τρόπο. Με αυτό το αποτέλεσμα το Μαρόκο προκρίθηκε ως δεύτερο στον 3ο όμιλο πίσω από τη Βραζιλία.

Μαρόκο: Μπουνού, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ- Εντίν (83΄ Μαζραουί), Άμραμπατ, Σαϊμπαρί (71' Ραχίμι), Ελ Κανούς, Ελ Αναουΐ (83΄ Μουραμπέτ), Ντίαθ (71΄ Ουναί), Ελ Κααμπί (71' Γιασίν).

Αϊτή: Πλασίντ, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν (80' Αρκούς), Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ (80' Σιμόν), Πρόβιντενς (67΄Ναζόν), Κάσιμιρ, Ισιντόρ (67΄ Ντίντσον), Ζοζέφ (83΄ Πιερό).