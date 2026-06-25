Ποια είναι η 100χρονη «Granny Smith» που έγινε viral στο Μουντιάλ για τον Μέσι

Τη στιγμή εκείνη που η Αργεντινή κέρδιζε την Αυστρία με 2-0 , η κάμερα έδειξε τυχαία μια γιαγιά από τις εξέδρες στον αγώνα.

Η Πόλιν Κάνα, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Granny Smith» ή «Gangster Granny», έγινε μια από τις πιο απρόσμενες μορφές του Παγκοσμίου Κυπέλλου , όταν εμφανίστηκε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια αγώνα της Αργεντινής και τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα μήνυμα αφιερωμένο στον Λιονέλ Μέσι.

Η εικόνα της 100χρονης φιλάθλου, ντυμένης με τη φανέλα της Αργεντινής και κρατώντας πλακάτ που έγραφε «Είμαι 100 ετών και είμαι φαν του Μέσι», έγινε αμέσως viral, προκαλώντας τεράστια απήχηση στα social media.

Η Κάνα δεν είναι άγνωστη στο διαδίκτυο. Πρόκειται για Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου από το Οχάιο, η οποία έγινε διάσημη μέσα από βίντεο στο πλευρό του εγγονού της, Ρος Σμιθ. Μαζί έχουν δημιουργήσει viral κωμικά clips και προκλήσεις στα social media, από την εποχή του Vine μέχρι σήμερα στο TikTok και το Instagram.

Η σχέση της με τον Λιονέλ Μέσι δεν ξεκίνησε στο Μουντιάλ. Είχε ήδη εμφανιστεί σε αγώνες της Ίντερ Μαϊάμι, κρατώντας πινακίδες όπως «Μέσι, θέλεις να με παντρευτείς;» και «Μέσι, σε αγαπώ - η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός». Σε μία από αυτές τις εμφανίσεις, ο Αργεντινός σταρ την είχε προσέξει και της είχε χαμογελάσει από μακριά, κάτι που έγινε επίσης viral.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, η Κάνα έχει αποκτήσει και αναγνώριση από τα Ρεκόρ Γκίνες, καθώς έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει κάνει crowd surfing σε συναυλία, σε ηλικία σχεδόν 100 ετών.

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