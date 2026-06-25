Τραμπ και Ινφαντίνο μαζί στον τελικό του Μουντιάλ για την απονομή του τροπαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρεθεί στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο γήπεδο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ινφαντίνο σε τηλεοπτική εκπομπή, οι δύο άνδρες θα παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο αγώνα και θα μοιραστούν την τελετή απονομής στους νικητές, σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού για τη διοργάνωση.

Η παρουσία του Τραμπ στον τελικό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς έχει εμφανιστεί και σε άλλες σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ διατηρεί στενή σχέση με τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Μάλιστα, η FIFA είχε απονείμει πρόσφατα στον Αμερικανό πρόεδρο το πρώτο βραβείο «Peace Prize», γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις στον αθλητικό χώρο.

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