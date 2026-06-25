Με τρία γκολ στο δεύτερο μέρος, το Μεξικό διέλυσε την Τσεχία (3-0) και έφυγε για τους «32» με 3/3 νίκες και χωρίς να δεχθεί γκολ. Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, που έδωσε ασίστ.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Group A οι παίκτες του Χαβιέρ Αγκίρε αφού πέτυχαν 3η νίκη με 3ο clean-sheet μετά το 3-0 στο Azteca. Τέλος το Mundial για την Τσεχία, που είχε την πρωτοβουλία στο πρώτο μέρος, όμως κατέρρευσε στην επανάληψη και έμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου με έναν βαθμό.

Έγραψε ιστορία ο 17χρονος, Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος έγινε ο 6ος νεαρότερος που ξεκινά, έπαιξε για 90 λεπτά και πιστώνεται την ασίστ στο δεύτερο γκολ ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ. Το Μεξικό θα παίξει στους «32» με τον καλύτερο 3ο από τα Group C, E, F, H, I. Με βάση την κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι 13 οι πιθανοί αντίπαλοι.

Η Τσεχία είχε το κίνητρο, πήρε την πρωτοβουλία και είχε την πρώτη και μοναδική μεγάλη φάση του πρώτου μέρους στο 8’ όταν ο Σουλτς έκανε τη σέντρα από δεξιά και το διαγώνιο σουτ του Βισίνσκι μέσα από την περιοχή, πέρασε εκατοστά έξω από το δοκάρι του Ράνχελ. Ο ίδιος παίκτης ήταν ο πιο δραστήριος στη συνέχεια με προσπάθειες από μακριά και ενέργειες στην περιοχή, όμως το Μεξικό ήταν συμπαγές δεν επέτρεψε άλλη ευκαιρία.

Η Tri, φάνηκε επιθετικά στο 37’ έχοντας την πρώτη τελική με το ανάποδο ψαλίδι του Ρέγιες που πέρασε έξω, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, είχε την πρώτη on-target προσπάθεια και των δύο ομάδων, όμως το διαγώνιο σουτ του μέσα από την περιοχή, απέκρουσε στη γωνία του ο Κόβαρ. Στο 39’ ήταν μάλλον η καλύτερη στιγμή των Μεξικάνων για τα πρώτα 45’ όμως μετά την πάσα του Μόρα, το τελείωμα του Αλβαράδο από υποσχόμενη θέση ήταν κακό και έφυγε ψηλά.

Και στην επανάληψη οι Τσέχοι μπήκαν με διάθεση, όμως αυτή τη φορά όλα τελείωσαν άμεσα. Στο 55’ ο Λουίς Ρόμο είδε το ανέβασμα του Ματέο Τσάβες και ο αριστερός μπακ με εξαιρετικό τελείωμα στην απέναντι γωνία άνοιξε το σκορ για το Μεξικό. Έξι λεπτά αργότερα ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα. Ο Μόρα εξέτασε τις επιλογές του στην κόντρα, είδε την κίνηση του Σάντσες, του πέρασε την μπάλα και παρότι ο άσος του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να σκοράρει, πήρε δύο κόντρες και την ασίστ για το 2-0 του Κινιόνες σε κενό τέρμα.

Στη συνέχεια ο Αγκίρε έκανε αλλαγές και η ομάδα του κράτησε τον έλεγχο κόντρα σε ένα σύνολο που δεν είχε πλέον τίποτα να δώσει. Και στις καθυστερήσεις, ήρθε και το κερασάκι για το Μεξικό, όταν ο Σαντιάγο Χιμένες δεν τα κατάφερε στο τετ-α-τετ, όμως στην εξέλιξη της φάσης, ο Αλβαράδο έδωσε στον Φιδάλγο και εκείνος διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ράνχελ (78’ Οτσόα), Σάντσες, Ρέγιες, Μόντες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Άλβαρες, Ρόμο (63’ Ομπέντ Βάργκας), Μόρα (72’ Φιδάλγο), Αλβαράδο, Κινιόνες, Μαρτίνες (63’ Σαντιάγο Χιμένες).

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Κρέιτσι, Χράνατς, Χόλες (64’ Σούτσεκ) (87’ Σόικα), Ντούντερα, Τσουφάλ, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντλεκ, Σουλτς, Βισίνσκι (56’ Πρόβοντ), Χλόζεκ (64’ Σικ).

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